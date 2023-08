Come evitare e sbarazzarsi per sempre degli escrementi degli uccelli in balcone

Sapevi che esistono svariati modi per sbarazzarsi degli escrementi degli uccelli in balcone? Ecco cosa fare per evitarli e per eliminare del tutto la cacca degli uccelli che invade spesso il balcone!

Ritrovare escrementi di uccelli in balcone è una cosa del tutto comune e rimuoverli ogni volta è un gran daffare. Come fare per evitare che vengano a fare i loro bisogni nel nostro balcone? Come sbarazzarsi degli escrementi degli uccelli facilmente? Ecco tutto quello che devi sapere per liberarti di questo gran problema causato in massima parte dai piccioni!

Fogli di carta stagnola per liberarsi degli escrementi degli uccelli

Un eccellente rimedio per tenere lontani i piccioni dal balcone è la carta stagnola. I riflessi di luce emanati dai fogli di alluminio spaventa i piccioni ed è un’ottima strategia per farli stare lontani.

Per mettere in pratica questa soluzione devi tagliare alcuni fogli a strisce belle larghe e attaccarle sulle ringhiere.

CD usati e inservibili

Come detto prima, i riflessi luminosi spaventano i piccioni, per questo oltre alla carta stagnola puoi usare anche dei CD vecchi che non ti servono più. Appendi alcuni di questi oggetti con un nastro sul balcone e vedrai che il loro luccichio li terrà lontani.

Puoi anche legarli allo stendino del bucato con un filo oppure con una corda e renderli visibili dai volatili. I piccioni si spaventeranno e non verranno più a depositare escrementi sul tuo balcone!

Piatti di plastica

Un altro metodo efficace per mandare via i picconi è costituito dai piatti di plastica. Anche se ti sembrerà una soluzione curiosa, i piatti in plastica funzionano davvero per allontanare i piccioni.

Per mettere in pratica questo metodo devi appendere più piatti insieme al balcone con una corda. I piatti vanno appesi vicini per farli toccare non appena c’è la minima folata di vento. Il rumore prodotto dall’urto dei piatti terrà lontani i piccioni dal balcone e non verranno più!

Ghiaia o sabbia

I piccioni solitamente prediligono le superfici lisce per poggiare le zampette, così non si feriscono. Ecco perché non si soffermano sulla ghiaia o sulla sabbia, entrambe pericolose per loro. Per mettere in pratica questa soluzione metti della ghiaia oppure della sabbia su alcune fioriere, oppure sul cornicione, vedrai che i piccioni non si avvicineranno.

Semi di peperoncino

Ottimi sono anche i semi di peperoncino per tenere lontani dal balcone di casa i piccioni ed evitare che vengano a depositare escrementi. I semi vanno sparsi sul pavimento del balcone, sulla ringhiera e anche messi vicino allo stendino del bucato. Non appena avvertono l’odore del peperoncino i piccioni si allontanano perché non lo sopportano. Per rendere sempre efficace questo rimedio casalingo cambia i semi ogni cinque giorni.

Liberarsi degli escrementi degli uccelli: sacchetti o bicchierini con spezie

Anche i sacchetti con dentro delle spezie sono efficaci per tenere lontani i piccioni dal balcone. Questi volatili non sopportano l’odore delle spezie e quindi stanno lontani da queste sostanze. Per riempire i sacchetti in tela mescola insieme cannella, peperoncino e pepe, attaccali con un nastrino e mettili sul balcone.

In alternativa ai sacchetti in tela puoi usare dei bicchierini di plastica e posizionarli sul balcone. Usa questa soluzione quando non piove perché le spezie bagnate non esercitano la loro azione repellente verso i piccioni. Inoltre, sostituisci le spezie ogni due settimane.

Oli essenziali per liberarsi degli escrementi degli uccelli

Anche gli oli essenziali funzionano contro i piccioni e puoi scegliere quelli preferiti per tenerli lontani dal balcone. Fra gli oli essenziali repellenti puoi scegliere la Canfora oppure il Tea Tre Oil, entrambi con effetti antiparassitari e con benefici sicuri per gli umani.

Per mettere in pratica questa soluzione devi versare 6-7 gocce di olio preferito in 2 L d’acqua e mettere il liquido ottenuto in flacone spray. Spruzza un po’ di prodotto nei punti più frequentati dai piccioni e ripeti questa operazione all’incirca ogni cinque giorni. Vedrai che i piccioni staranno lontani dal balcone e lo manterrai sempre pulito!