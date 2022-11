È morto Clarence Gilyard, star di “Walker Texas Ranger”

By

La tv internazionale piange un volto molto amato, quello di Clarence Gilyard, conosciuto per film come “Walker Texas Ranger”.

Gilyard aveva 66 anni e la notizia è stata data, senza troppi dettagli, da un comunicato dell’Università del Nevada. L’unica informazione certa che abbiamo è che si è spento a seguito di una lunga malattia.

Morto Clarence Gilyard

In molti lo ricorderanno per l’interpretazione del ranger James Trivette nella saga “Walker Texas Ranger” al fianco di Chuck Norris, ma Clarence Gilyard ha avuto altri ruoli molto importanti nella sua carriera di attore. Oltre a questo molto conosciuto sul piccolo schermo, al cinema era noto per aver interpretato “Die Hard – Trappola di cristallo”.

Da tempo non si vedeva sulla scena ma, come si legge nella nota diffusa dall’Università del Nevada, dove era professore di cinema e teatro presso il College of Fine Arts, si è spento dopo una lunga malattia.

L’attore statunitense nacque nel 1955 a Moses Lake, nello stato di Washington, dove si è spento ieri. Era figlio di un ufficiale della U.S. Air Force e fin da piccolo ha studiato le arti marziali, come da dimostrazione nel telefilm d’azione dei ranger del Texas, seguitissimo in tv. Osservante e praticante cattolico, fece molte opere e donazioni di beneficenza.

Gilyard ha trascorso un anno come cadetto dell’Air Force Academy dopo le superiori ma dopo un anno decise che la sua strada sarebbe stata quella di attore e così iscrisse a un corso di recitazione.

Nel 2003 conseguì la laurea in attività teatrale e divenne professore all’Università del Nevada, lo stesso istituto che oggi ne ha annunciato la scomparsa.

La sua carriera cinematografica e televisiva era per lo più ferma dal punto di vista attoriale, tuttavia nel 2013 lavorò come regista della sua prima opera teatrale “Il diario di Anna Frank“, interpretata dai suoi studenti.

La carriera di Gilyard

Clarence Gilyard si è spento a soli 66 anni per un’aggressiva malattia ma nella sua carriera ha saputo farsi amare da moltissime persone per la sua bravura e capacità di interpretazione.

Calandosi perfettamente in ogni personaggio l’attore statunitense sapeva coinvolgere il pubblico nel piccolo e grande schermo.

Esordì con un piccolo ruolo nel 1981 in “Arnold” e poi uno successivo nel 1986 in “Top Gun” a cui poi ne seguirono altri, per sfociare finalmente in interpretazioni di spicco.

Fra queste, quella a cui è maggiormente associato è James Trivette, l’autorevole ma simpatico ranger che al fianco di Cordell Walker, interpretato da Chuck Norris, mantiene l’ordine a Dallas nel telefilm degli anni Novanta.

Tale serie, ovvero “Walker Texas Ranger“, ebbe un successo pazzesco, tanto da generare anche un film per la televisione del 2005, “Walker, Texas Ranger: Processo infuocato”, in cui Gilyard ha fatto un cameo.

Al cinema invece era noto per ruoli di rilievo come il presuntuoso hacker informatico “Die Hard” ma la sua carriera variegata che ha attraversato quasi 5 decenni, è stata costellata da tanti ruoli diversi, infatti ha raggiunto il successo al cinema, in tv ma anche sul palcoscenico teatrale.

Altro ruolo di spicco della sua carriera è stato quello dell’investigatore privato Conrad McMasters in “Matlock“, che lasciò nel 1993 per diventare il famoso ranger.