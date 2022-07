“È l’amore della sua vita”, Carolina di Monaco ritrova il sorriso con lui | FOTO

Una lieta novella ha coinvolto casa Grimaldi e, in particolare Carolina di Monaco. I sudditi al settimo cielo.

Dopo tanto cercare, Carolina di Monaco ha ritrovato il sorriso perso in ore di paura e tensione.

Carolina di Monaco: sfortunata in amore?

Nata il 23 gennaio del 1957, Carolina di Monaco non è stata molto fortunata in amore. Il suo primo marito fu Philippe Junot. I due divorziarono nel 1980. Il suo secondo marito Stefano Casiraghi, sembrava averle regalato davvero la favola. I due si conobbero durante una crociera nel 1983. Andrea, Charlotte e Pierre, i loro tre figli ebbero appena il tempo di viversi il padre. Tutti ricorderanno il tragico incidente che si portò via Casiraghi nel 1990.

Successivamente, tra alti e bassi, Carolina sposò Ernest August di Hannover nel 1999. Attualmente, i due, sembrerebbe facciano vita da separati. Dal 2009. Il cuore della principessa sembrerebbe, però, essere occupato da tanto amore, quello per i suoi adorati cani.

Una lunga ricerca andata a buon fine

Carolina di Monaco aveva perso le tracce del suo cane. Era la giornata di domenica 24 aprile, era nei pressi della sua abitazione. Per fortuna, dopo una lunga ricerca, lo ha ritrovato lo scorso 25 aprile. La reunion tra la principessa ed il cane è stata immortalata da una foto che è stata poi puntualmente condivisa sui social.

Il cane è stato ritrovato da Carolina di Monaco nel canile della Salon-de-Provence SPsA. E’ stato proprio il canile, attraverso la sua pagina Facebook, a condividere volentieri lo scatto della principessa di Hannover ed il suo cane.

“Questa mattina abbiamo avuto una bella sorpresa, oltre al piacere e all’onore di accogliere un personaggio di fama mondiale di Saint-Rémy de Provence per recuperare il suo cane che era scappato ed era entrato nel nostro canile”.

Questa la didascalia sulla pagina Facebook scritto dalla mano del direttore e presidente della SPA rifugio, Philippe Adam. Il cane è, in realtà, una cagnolona nera e si chiama Sissi. Carolina è apparsa finalmente molto rilassata, dopo tanto penare. La principessa indossava un outfit completamente in denim.

Il presidente, sempre attraverso Facebook, ci ha tenuto a precisare che la principessa è apparsa come una persona semplice e modesta ma, al tempo stesso, molto affascinante. Del resto, Carolina è molto coinvolta nella causa che riguarda gli animali. I canili/rifugio francesi, infatti, sono in grave perdita economica poiché mancano i soldi per pagare i veterinari e, in generale, le cure per i cani soccorsi. Per questo motivo, il presidente ci ha tenuto a rimarcare l’importanza di aiutare queste associazioni, approfittando dello scatto con Carolina.