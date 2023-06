È la città italiana dove si legge più, la regione che conquista il primato è questa

By

Sapevi che esiste una città italiana dove si legge di più rispetto alle altre? Continua a leggere e scoprirai di quale si tratta.

Anche se le statistiche dicono che le persone leggono sempre di meno, c’è una città italiana dove si legge di più. Un bel primato di questi tempi.

Dove si legge di più?

Per poter rispondere alla domanda dove si legge di più è necessario fare una premessa. Infatti, i livelli di lettura possono variare da persona a persona e dipendono da molti fattori. Alcune città italiane, inoltre, sono conosciute per avere una forte tradizione letteraria e una vivace scena culturale, dove la lettura è pane quotidiano di molti.

L’amore per la lettura può essere diffuso in tutto il paese, e molte città italiane organizzano festival letterari, fiere del libro e altre iniziative culturali per promuovere la lettura e l’accesso ai libri.

Ogni anno, Amazon top player anche nella vendita di libri online, stila una classifica con le città italiane che hanno acquistato più libri. Si tratta, dunque, di una classifica approssimativa e basata soltanto sul suo canale di vendita ma che, comunque, può essere indicativa sull’andamento della lettura e per capire dove si legge di più in Italia.

Prima di svelarti la città più avida di libri, su Amazon sono stati evidenziati anche i titoli più venduti. In prima posizione c’è il libro thriller di Paula Hawkins ovvero La Ragazza del Treno.

Medaglia di argento per Il Grande Gatsby di Francis Scott Fitzgerald. L’ultimo posto del podio, invece, spetta a L’amica Geniale di Elena Ferrante, più letto in 14 città italiane.

Ora, siamo giunti al momento di svelarvi dove si legge di più in Italia.

Il nome della città più virtuosa

La città dove si legge di più, stando alla classifica di cui sopra, è Milano, al primo posto sin dagli anni precedenti. In città si sono venduti sia libri in formato cartaceo che in ebook. Tra i generi letterari, i preferiti sono stati i saggi e il non-fiction. Nelle città del nord-est italiano, invece, si prediligono i romanzi. La fantascienza, invece, domina a Sassari.

Potrebbe essere interessante scoprire anche le altre città che occupano la classifica: Roma è al secondo posto, Torino al terzo, seguita da Bologna al quarto posto (con i libri dedicati ai viaggi), Genova è al quinto, seguono Bergamo, Firenze, Napoli e Vicenza. Le città sotto osservazione, sin dal 2015 sono 47 (città con più di 100000 abitanti). Il 47 esimo posto è toccato a Reggio Calabria che, per il quarto anno consecutivo, si conferma ultima.

Per quanto riguarda le Isole: in Sicilia Palermo è al 42esimo posto, Catania al 44esimo; in Sardegna Cagliari è al 12 esimo posto.