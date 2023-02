“È incinta”, spunta un altro pancione a Monaco: chi sarebbe in dolce attesa

Una nuova indiscrezione arriva direttamente dal Principato di Monaco. Chi è in dolce attesa di un nuovo royal baby ?

Il Principato di Monaco desta la stessa curiosità della Royal Family inglese, infatti sono tantissime le persone che vogliono sempre sapere tutto su queste personalità. In realtà, non stiamo parlando di celebrità ma personaggi che vestono un ruolo istituzionale molto importatante. Tuttavia, le persone nel mondo sono sempre interessate ad avere informazioni sulla loro vita privata. Facendo un attimo un piccolo passo indietro: chi è incinta nel Principato di Monaco?

Charlene e Charlotte, tra gossip e verità

Come accennato, nel mondo il gossip non gira intorno solo a Kate e Meghan ma anche alle varie personalità che girano intorno al Principato di Monaco. Charlotte e Charlene sono sempre al centro del gossip e proprio in questi giorni stanno arrivando delle nuove notizie.

Da una parte la bellissima moglie di Alberto, reduce da un periodo di tempo lontano dai riflettori. Già mamma di due splendidi gemelli, la stampa francese ha voluto mettere la pulce nell’orecchio evidenziando una sua possibile gravidanza.

Il riavvicinamento con Alberto e il suo nuovo abbigliamento, potrebbero aver portato ad una notizia di questo genere. È vero o no? Non è dato saperlo.

Anche Charlotte, bellissima come la mamma e la nonna, in questo periodo è stata molto al centro delle copertine dei vari magazine di gossip. L’attenzione è sulla sua possibile gravidanza, considerando che le cose con il marito stiano andando molto meglio. Mamma Carolina – sempre secondo i rumors – non ne sarebbe per nulla lieta, considerando gli alti e i bassi del matrimonio della figlia.

L’indiscrezione da Monaco: lei è il dolce attesa?

Il Principato di Monaco regala altre notizie ed è un magazine tedesco a lanciare l’indiscrezione in merito ad un altro membro della famiglia.

Sembra che Alexandra di Hannover – figlia della Principessa Carolina di Monaco e sorellastra di Charlotte – sia incinta del suo primo figlio. Tage 7 è il magazine tedesco che ha lanciato la notizia attraverso la copertina del giornale e tutti stanno già sognando in merito a questo baby royal.

Non è tutto, infatti oltre alla presunta gravidanza ci sarebbe anche un matrimonio per Alexandra con il suo Ben Silvester Strautmann con la quale condivide la vita da oltre sei anni. Tutte notizie che non sono state confermate o smentite dai diretti interessati.

Secondo alcuni esperti, la notizia del matrimonio potrebbe essere vera considerato che i due sono sempre più vicini e innamorati. La voce della presunta gravidanza è invece in forse, proprio perché la giovane Alexandra durante l’ultima apparizione pubblica non ha mostrato alcuna rotondità in particolare.

Insomma, la ragazza potrebbe essere incinta anche se per ora non è visibile e la notizia è da confermare. Non ci resta che attendere nuovi sviluppi in merito alla vicenda, non solo per il royal baby ma anche per il matrimonio reale di questi due giovani innamorati.