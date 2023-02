Il calcio, e poi l’Olimpo del calcio. Quell’inno che è magia, quei palcoscenici in cui ti senti un lillipuziano davanti a dei marziani, in una parola, anzi in due: la Champions League. Ecco, è tornata proprio a lei a farci compagnia con i suoi ottavi di finale, in cui spicca sicuramente, per noi italiani, il Milan di Stefano Pioli, ma anche la supersfida tra il Psg e il Bayern Monaco.

I rossoneri hanno risposto presente, e con gli interessi, alla prova del nove del Tottenham di Antonio Conte, che forse era messo peggio anche dei campioni d’Italia, ma che comunque sono riusciti a rialzarsi prima contro il Torino, poi contro gli Spurs, appunto. Al Parco dei principi, invece, non è stata una serata molto piacevole per le stelle parigine, senza un tiro in porta fino all’ora di gioco e dopo aver subito il gol dell’ex, per altro. Il Chelsea, che ha giocato 24 ore dopo le prime quattro squadre, ha perso in casa del Dortmund, dimostrando ancora una volta che in Champions League i milioni spesi per i giocatori arrivati a gennaio non stati spesi poi così bene, il Benfica, che ha eliminato la Juventus, esattamente come i francesi, ha vinto contro il Club Brugges, in Belgio.

Giusto il tempo di archiviare il campionato, con il pareggio pesante dell’Inter in casa della Sampdoria che la tiene ancora ancorata alla lotta per l’Europa dell’anno prossimo e ormai con le spalle al muro per quanto riguarda riprendere il Napoli in fuga, ed è tempo di tornare a gustarci il calcio, stavolta con un sapore più dolce, quasi magico, quello della Champions League. E non è retorica fine a sé stessa, specialmente in questi ottavi di finale in cui sì, ci saranno – e ci sono state, ieri, il Milan contro il Tottenham, settimana prossima tocca a Napoli e Inter – le italiane, ma a brillare sono due finali anticipate come PSG-Bayern Monaco, andata già in scena nel 2020, e Liverpool-Real Madrid, che invece è andata in scena proprio a maggio, al Parco dei principi, e che si giocherà (anche) questa la prossima settimana. E quindi, vediamole come sono andate queste prime quattro partite.

MILAN-TOTTENHAM 1-0 – Per patriottismo, ma anche perché in ordine alfabetico viene prima, iniziamo ovviamente dalla partita di San Siro tra i rossoneri campioni d’Italia in carica e la squadra di Antonio Conte, quinta in classifica in Premier League e che, dal rientro dalla pausa, ha anche fermato il Manchester City di Pep Guardiola. Gli uomini di Stefano Pioli, nell’ultimo periodo, non hanno attraversato un momento felice, e questa era la prova del nove che la partita vinto contro il Torino non era solo una rondine che non fa primavera, piuttosto l’inizio di qualcosa di nuovo.

Ed ecco, tutti i dubbi, anche quelli relativi al modulo di gioco, quel 3-5-2 tanto caro all’ex Inter e Juventus a cui, invece, il Diavolo si doveva ancora abituare, anche perché è stato messo in campo per la prima volta contro i cugini nel derby con esiti così così, soprattutto in attacco, è stato efficace a battere, ancora di misura, ancora di corto muso i londinesi. Perché in realtà il gol di Brahim Diaz al settimo minuto arrivato che è al posto giusto al momento giusto sulla respinta del portiere del Tottenham, Fraser Forster, su un tiro di Theo Hernandez e spedisce il pallone in rete senza troppi problemi.

PSG-BAYERN MONACO 0-1 – È uno spettacolo, quello tra Psg e Bayern Monaco, che arriva molto in anticipo sulla tabella di marcia, è la consapevolezza che solo una delle due andrà avanti: o gli uomini di Christophe Galtier, i Lionel Messi, i Kylian Mbappé, i Neymar solo per citarne alcuni, i più importanti forse, o i bavaresi che pure senza Robert Lewandowski stanno dimostrando di essere tra i più forti, per lo meno lo hanno fatto nel girone di Inter e Barcellona, schiacciando senza remore entrambe le squadre. Ed è quasi un peccato che arrivi proprio ora, quando la competizione è appena ripresa dopo uno stop lungo mesi. Eppure, le urne hanno detto così.

Il primo teatro dello scontro è quel Parco dei principi che emoziona sempre, con la musica della Champions anche di più. È probabilmente per questo che dai francesi ci si aspetta un po’ di più, anche perché loro a brillare hanno il miglior giocatore dei Mondiali, e il secondo, quello che ha alzato la coppa al cielo, e quello che lo stava per fare la seconda volta di fila. Non va così, anzi va proprio al contrario, perché a crederci di più, e fin da subito, appena a 30 secondi dal fischio d’inizio, ci sono gli undici di Julian Nagelsmann, soprattutto gli ex di turno: Eric Maxim Choupo-Moting e Kingsley Coman.

Ed è proprio il secondo, al 53esimo, a portarli avanti con un gol facile facile che buca la porta difesa da Gianluigi Donnarumma, un po’ colpevole, ma lui per rispetto non esulta. Anche se dovrebbe farlo, perché la rete che mette a segno rimane l’unica della partita, e nonostante i tentativi dei bavaresi di metterla al sicuro, almeno fino a una prima reazione dei padroni di casa, fino ad allora a zero tiri nello specchio della porta di Yann Sommer, titolare ora che Manuel Neuer è ai box.

In effetti, Mbappé ci arriva anche a bucare la rete dopo che Messi si era fatto parare un tiro piuttosto semplice, ma il gol non è regolare per fuorigioco e quindi è tutto da rifare, senza però abbastanza cattiveria per riuscirci davvero. Neanche quando Benjamin Pavard lascia il Bayern in dieci, al 92esimo, i Parisien hanno la forza per provarci, facendo aggiudicare il primo set ai tedeschi, che fra due settimane li aspettano all’Allianz Arena desiderosi di continuare il percorso in Champions, ma anche contenti, forse, di aver archiviato una delle pratiche più difficili per la finale. Potrebbe anche andare diversamente, e il Paris Saint-Germain risponderà a tono, e quindi dovrebbe essere il contrario.

CLUB BRUGGE-BENFICA 0-2 – Non sarà l’incrocio degli ottavi di finale più interessante, o meglio più in hype, ma quella tra i belgi e i portoghesi è sicuramente una sfida particolare. Per scoprire chi vuole vestire i panni della vera rivelazione, dopo essere stata la sorpresa, per lanciarsi verso dei quarti di finale storici, per riconoscersi a un livello più alto e per questo Benfica non è una novità. I lusitani hanno stupito nel girone, in cui sono riusciti a eliminare anche la Juventus e con i crismi di chi gioca meglio.

Stasera i lusitani si sono imposti di nuovo e non in maniera banale. Il primo tempo è stato decisamente equilibrato e con entrambe le squadre vicine a raggiungere il gol. Al 45esimo i padroni di casa passano in vantaggio con Odoi, ma il gol viene annullato al Var. Il secondo tempo inizia in maniera completamente diversa dal primo: dopo pochi minuti, l’arbitro fischia e decreta il calcio di rigore. Joao Mario trasforma senza problemi, dimostrando la sua grande freddezza dagli undici metri. Il Club Brugge ci prova, ma non segna, mentre David Neres all’88esimo chiude la partita e forse anche la qualificazione.

BORUSSIA DORTMUND-CHELSEA 1-0 – È sufficiente un gol di Karim Adeyemi al Borussia Dortmund per portarsi avanti nel punteggio, e negli ottavi di finale, contro un Chelsea che, pur avendo speso e spanso, ancora non ha ritrovato la forma che aveva negli anni passati. Nel mezzo, però, siamo stati di fronte a una vera e proprio partita di calcio, sempre aperta, e sempre con la sensazione che qualcosa potesse accadere. E forse è anche per questo brucia un po’ di più ai londinese aver perso contro i tedeschi. C’è ancora un ritorno, però, da giocare, e tutto è ancora aperto.