“È incinta”, il particolare non è sfuggito ai sudditi: chi potrebbe essere in attesa

Bebè in arrivo nella Royal Family? Proprio lei potrebbe essere incinta. Questo dettaglio fuga ogni dubbio. Sudditi felicissimi.

Per chi si allarga la famiglia? Sembra che loro siano pronti a mettere al mondo un altro figlio. Il dettaglio rivelatore parla chiaro.

Bebè in arrivo nella casa reale inglese? Sudditi in estasi

Da qualche settimana si mormora che una delle reali più amate della corona britannica sia in dolce attesa. Di chi si tratta? Arriva finalmente quel dettaglio rivelatore che fuga ogni dubbio.

Dopo settimane di drammi e problemi, seguiti soprattutto alla morte della Regina Elisabetta, sembra che sudditi inglesi possano tirare un sospiro di sollievo. Si stanno a poco a poco sistemando le cose nella casa reale.

Tutti hanno assunto un nuovo ruolo e ognuno ha compiti e doveri che condivide con gli altri: insomma, un meccanismo a dir poco perfetto quello della monarchia inglese che per il momento sembra funzionare più che bene.

La lieta notizia che potrebbe essere presto annunciata, fa gioire il cuore del popolo britannico. Chi è la bellissima che potrebbe presto fare il dolce annuncio? Si tratta proprio di lei. Che grande gioia! Dopo la tempesta, torna a splendere il sole sulle teste coronate.

Lei presto mamma? Il gossip internazionale si infiamma

Pare proprio che lei sia già incinta e anche da diverse settimane. La bella notizia riguarda Kate Middleton. La principessa del Galles sarebbe in attesa e porterebbe nel suo grembo non uno ma due bambini.

Esattamente, si dice proprio che la ex Duchessa di Cambridge sia prossima a mettere al mondo due gemelli. La notizia sta circolando veloce tra i corridoi di Buckingham Palace e sembra che non ci sia più alcun dubbio.

Presto William e Kate potrebbero fare il lieto annuncio? Dopo settimane di dolore e tormento, da quando la Regina Elisabetta se n’è andata nulla è più come prima, i nuovi principi del Galles potrebbero però risollevare il morale dei popolo inglese e anche quello della corona e della monarchia britannica.

La Middleton ha sempre desiderato una famiglia grande. Charlotte, Louis e George potrebbero dunque presto accogliere due nuovi arrivati. William, che inizialmente sembrava non propenso ad appoggiare l’idea di Kate di allargare la famiglia per via anche dei complessi compiti che adesso spettano in capo all’uno e in capo all’altra, si sarebbe però lasciato convincere dalla bella moglie.

D’altronde Kate ha un fascino irresistibile e il marito pende dalle sue labbra. Non abbiamo ancora una conferma ufficiale da parte di palazzo reale di questa splendida notizia ma c’è un dettaglio, secondo quanto riportato dal magazine Woman’s Day che potrebbe essere la conferma di ogni dubbio.

Alcuni membri che lavorano a corte e che servono direttamente William e Kate, avrebbero avvistato degli artigiani ad Adelaide Cottage, intenti a costruire due nuove cullette in una stanza diversa rispetto a quella che occupano George, Charlotte e Louis.

Insomma, questa sarebbe la prova schiacciante che Kate è in attesa di due gemellini. Sarà davvero così? La notizia sarebbe fantastica. Per il momento, a palazzo reale tutto tace ma è sempre stato così: quando sarà il momento opportuno, saranno William e Kate ad annunciare tutto.

Tra l’altro, si mormora anche, e lo fanno sapere fonti vicine alla famiglia reale, che poco prima che la Regina Elisabetta esalasse l’ultimo respiro, Kate e William avrebbero confessato alla monarca che presto sarebbero diventati ancora genitori.

Tutto è da vedere ma sicuramente Kate desidera ardentemente un’altra gravidanza così come William che con 5 figli avrà, in futuro, un valido aiuto a corte.

La principessa ama stare a contatto con i bambini e non soltanto con i suoi, non a caso è stata definita anche “la principessa dei piccoli”. Sempre sorridente e affettuosa con i suoi baby fan, riesce a conquistare non solo i sudditi adulti ma anche i piccini.