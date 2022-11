Andrea Bocelli, tutti commossi per la figlia Virginia: l’emozione è tanta

By

Bocelli e la figlia Virginia: emozione per l’Italia e il mondo. Tutti commossi per la piccola di casa. Che cosa è successo? Scopriamolo.

Andrea Bocelli, talento italiano amatissimo nel mondo

L’orgoglio dell’Italia, per quanto riguarda la musica italiana, porta un solo nome e cognome: Andrea Bocelli. Nato nel 1958 a La Sterza, è tra gli artisti italiani più apprezzati anche al di fuori del nostro bel Paese.

Il suo successo all’estero, anzi, lo si può definire davvero straordinario. Tante le canzoni che ha interpretato con la sua voce portentosa, tanti i testi scritti e tante le collaborazioni con artisti straordinari, non soltanto italiani ma anche internazionali come Ed Sheeran, per citarne uno.

Protagonista non solo della musica ma anche del gossip, in passato si è parlato di Andrea Bocelli anche per la sua vita privata. Nel 1992 ha sposato Enrica Cenzatti e da lei ha subito una dolorosa separazione nel 2002. La Cenzatti l’ha reso papà di due figli: Amos nato nel 1995 e Matteo nato nel 1997.

Successivamente incontrerà Veronica Berti che sposa nel 2014. I due convoleranno a nozze a Livorno. Dal loro matrimonio nascerà un’altra figlia, Virginia. Oggi proprio di lei vi vogliamo parlare. La piccola di casa Bocelli ha commosso tutti: grande emozione per l’Italia e per il mondo, anche. Che cosa è accaduto? Ve lo diciamo noi.

Virginia commuove tutti: il mondo si emoziona

Andrea Bocelli è legatissimo ai suoi tre figli: Amos, Matteo e Virginia. Le nostre attenzioni oggi si riversano però sulla piccola di casa Bocelli che è stata capace di emozionare e far scendere a tutti una lacrimuccia.

Che cosa è accaduto? La bambina prodigio che ha solo dieci anni ma un talento straordinario, si è esibita insieme al papà e al fratello Matteo, dinanzi al nuovo Re di Inghilterra, Carlo III, alla sua consorte, la Regina Camilla e al resto della corte.

Per la prima volta, i tre cantanti italiani si presentano insieme a Londra. La straordinaria famiglia di artisti ha preso parte alla Royal Albert Hall di Londra per la partecipazione al Festival of remembrance, che è il primo presieduto da Charles III da quando è salito al trono, dopo la morte della Regina Elisabetta.

Lo scorso anno, Andrea Bocelli era alla White House in occasione del Natale. Quest’anno tocca invece all’Inghilterra godere della sua presenza. Matteo, Virginia e papà Andrea hanno aperto questo evento che è sentitissimo in Inghilterra dato che è commemorativo per i caduti in guerra della nazione britannica.

Padre e figli si sono esibiti con il pezzo The greatest gift che tra l’altro fa parte dell’album Family Christmas. Che grande emozione per l’Italia che può contare sulla presenza di talenti così straordinari che rendono orgogliosa la nostra nazione all’estero.

Quello della famiglia Bocelli è stato anche un omaggio alla Regina Elisabetta che solo due mesi fa è passata a miglior vita. Padre e figli, gli unici italiani ad esibirsi. Oltre ad Andrea, Virginia e Matteo, anche altri ospiti illustri hanno reso omaggio ai caduti, alla Queen e al nuovo Re Carlo, come per esempio Marisha Wallace e Luke Evans.

Ad assistere all’esibizione straordinaria della piccola Virginia c’erano tutti i membri principali della casa reale inglese: non solo Carlo e Camilla, ma anche William e Kate. Questi ultimi due in particolare, sono rimasti entusiasti.

Diverse le immagini che li vedono mentre, con gli occhi spalancati, applaudono al talento dei nostri straordinari cantanti. Andrea Bocelli ancora una volta ha saputo rendere orgogliosa l’Italia. La piccola Virginia, poi, così giovane ma tanto talentuosa, è proprio come il papà: un talento di cui andare fieri.