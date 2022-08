“È in dolce attesa”, indiscrezione bomba: che grande gioia per Michelle Hunziker | FOTO

Stavolta l’annuncio del lieto evento sembra essere vero, in tutto e per tutto e Michelle Hunziker non potrebbe che esserne più contenta.

La notizia circa il lieto evento in casa di Michelle Hunziker è stata diffusa in esclusiva dal settimanale Chi.

Il gossip che infiamma su Michelle Hunziker

Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker si sono riunite di nuovo per le vacanze e non smettono di far parlare di loro. Vuoi per i locali che frequentano o per i costumi che indossano, sono sulla bocca di tutti e al pubblico piacciono per il loro sorriso ed il look sempre acqua e sapone. Eppure, stavolta, il gossip riguarderebbe qualcosa di più serio.

Dopo che Michelle Hunziker ha rotto il matrimonio con Tomaso Trussardi, con cui è stata sposata per 7 anni e da cui ha avuto 2 figlie, ora sembrerebbe avere un nuovo compagno. Si tratta di Giovanni Angiolini, il chirurgo diventato famoso grazie al Grande Fratello. Proprio con lui, è stata qualche giorno in barca. Da loro è arrivata anche Aurora. Il luogo prescelto? Le acque della Sardegna dove Angiolini vive e lavora.

Il rientro a Milano e il test di gravidanza

Stando a quanto ha affermato Alfonso Signorini, in uno dei suoi classici gossip, le due donne, poco prima di rientrare a Milano sarebbero state avvistate in farmacia ad acquistare un test di gravidanza. Ora naturalmente, è partita la scommessa: a chi servirà alla mamma o alla figlia?

La prima abbiamo visto che ha ripreso da poco in mano le redini della sua vita sentimentale. La seconda, invece, è fidanzata da molti anni con Goffredo Cerza. I gossip circa la gravidanza di Aurora si sono sprecati nel corso degli scorsi mesi. In particolare, Amedeo Venza, l’esperto di gossip aveva già sollevato dei dubbi circa la dolce attesa.

Aurora Ramazzotti, in quella sede, smentì tutti i rumors sul suo profilo TikTok raccontando ai suoi followers che la pancia era dovuta alla sua passione per il buon cibo.

Stavolta, però non c’è stata nessuna conferma e nessuna smentita da parte delle due donne che, negli ultimi mesi, hanno riscoperto il loro forte legame. Probabilmente, un avvicinamento dovuto al fatto che la mamma fosse triste per via della separazione.

Che si tratti di un legame madre figlia ritrovato oppure forse le due donne tramano altro? Intanto, su Instagram Michelle ha pubblicato uno scatto di lei insieme alla figlia e la sua mano è casualmente poggiata quasi sul pancino di lei.