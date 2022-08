“È finita”, famiglia sfasciata: Pier Silvio ha chiesto il divorzio | Sembravano così tanto innamorati

By

Sono anni, oramai, che il celebre imprenditore Pier Silvio Berlusconi condivide la sua vita con la conduttrice Silvia Toffanin.

Prima di incontrare la sua attuale compagna, tuttavia, l’amministratore delegato di Mediaset ha avuto un’altra storia importante dalla quale è nata, inoltre, la sua primogenita. Ecco, a tal proposito, tutto quello che c’è da sapere.



Pier Silvio Berlusconi è il secondogenito di Silvio Berlusconi, nato dal matrimonio dell’ex presidente con la sua prima moglie, Carla Elvira Lucia Dall’Oglio. Dopo aver conseguito il diploma di liceo Classico, nonostante si fosse iscritto alla facoltà di Filosofia, Pier Silvio non ha terminato gli studi universitari, decidendo così di addentrarsi subito nel mondo del lavoro.

Ad oggi, oltre a essere un imprenditore di successo, nonché amministratore delegato di Mediaset, Berlusconi è sentimentalmente legato alla conduttrice Silvia Toffanin. Non tutti sanno, però, che Pier Silvio ha avuto un’altra relazione molto importante dalla quale, nel 1990, la sua primogenita, Lucrezia Vittoria. Scopriamo insieme l’identità dell’ex moglie del noto imprenditore e il motivo per il quale la loro relazione è giunta al termine.

Pier Silvio Berlusconi: chi è la sua ex moglie

Nel corso degli anni Ottanta, Pier Silvio Berlusconi ha incontrato per la prima volta Emanuela Mussida, ex modella che, ad oggi, ha preferito abbandonare le luci dei riflettori.

Pier Silvio ed Emanuela sono stati insieme per diversi anni e, dal loro amore, è nata Lucrezia Vittoria Berlusconi, primogenita dell’amministratore delegato di Mediaset la quale, ad oggi, ha 30 anni, ed è da poco diventata mamma a sua volta di una splendida bambina.

Nonostante sia trascorso molto tempo dalla fine della loro relazione, Berlusconi e la Mussida hanno preferito mantenere riservate le motivazioni che li hanno portati a separarsi, sia per proteggere la propria privacy sia per il bene della loro bambina.

L’incontro con Silvia Toffanin

Come precedentemente accennato, invece, ad oggi Pier Silvio Berlusconi è impegnato in una solida e stabile relazione con la conduttrice Silvia Toffanin. I due stanno insieme dal 2002 e, dal loro amore, sono anche nati due figli meravigliosi.

Il 10 giugno 2010, infatti, è nato Lorenzo Mattia, il primo figlio della coppia, mentre cinque anni dopo, il 15 settembre 2015, è venuta al mondo la loro secondogenita, Sofia Valentina.

Silvia e Pier Silvio, nonostante stiano insieme da molti anni, non sono ancora convolati a nozze e, anche in questo caso, la storia d’amore viene vissuta nell’intimità della loro privacy. Anche la Toffanin, infatti, così come il suo compagno, è una persona molto riservata, e preferisce tenere la sua vita privata lontano dalle luci dei riflettori.