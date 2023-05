È consentito installare il condizionatore in cucina? Ecco come stanno le cose

Il condizionatore in cucina si può installare o è meglio di no? La domanda viene posta agli esperti, che rispondono.

Ci sono delle domande che non sempre hanno una risposta diretta. Per esempio, installare il condizionatore in cucina è consentito oppure no? La verità la spiegano gli esperti, con esempi e modalità che tutti dovrebbero conoscere. Questo è uno strumento importante e che oramai è presente in tutte le case degli italiani. Tuttavia, la domanda nasce spontanea: si può o non si può mettere direttamente in cucina?

Condizionatore in cucina: si può installare?

Secondo gli esperti installare il condizionatore in cucina non è consigliabile. Si parla anche dei ventilatori con le pale al soffitto. Tutto questo perché l’aria potrebbe compromettere la cottura ostacolando la fiamma del fornello, così da ridurre la sua forza e rallentare il processo di cottura.

I professionisti del settore, tuttavia, affermano che c’è comunque una soluzione se si vuole usare lo strumento in cucina. L’installazione deve avvenire in modalità strategica e non diretto al piano cottura. Non solo, la cucina stessa dovrà essere arricchita da una cappa, così da avere un ricircolo dell’aria continuativo.

Nel momento in cui si cucina con la finestra chiusa e il condizionatore acceso, i fumi e gli odori restano stagnanti all’interno dell’ambiente. Si parla anche del grasso alimentare e il monossido di carbonio che dovrebbero essere sempre espulsi nell’immediato.

Il monossido di carbonio si accumula lungo le stanze chiuse senza aria e potrebbe anche essere dannoso. Se il condizionatore per funzionare al meglio richiede che le finestre siano chiuse, qual è la soluzione? Si può accendere dopo aver cucinato oppure si installa una canna fumaria e una cappa che possano convogliare tutti i fumi all’esterno.

Quali sono i condizionatori che si possono installare nella cucina

Per la cucina, se non se ne può fare a meno, si installa uno strumento poco potente e comunque da usare con temperature medie non basse. Il suo uso con temperature alte potrebbe nuovamente compromettere il metodo di cottura.

Questo non solo sarà più lento ma anche dispendioso, con un maggiore consumo di gas ed elettricità. Inoltre, non dovrà essere installato sopra il frigorifero o dove è presente il forno.

Se si decide di installare il condizionatore in cucina senza una canna fumaria e una cappa, i fumi saranno aspirati dallo strumento stesso. Non è una buona notizia, perché non è stato studiato per questa mansione. Le serpentine nel tempo si intasano e il condizionatore non funzionerà più come una volta.

Per questo motivo, qualora si decidesse di installarlo nella zona cucina è meglio prestare attenzione alla posizione e anche all’aggiunta di una cappa con relativa canna fumaria. Rivolgersi sempre e comunque ad un esperto certificato.