Dybala-Inter, ci siamo!

Entra nel vivo il calciomercato estivo con l’Inter pronta ad ufficializzare i primi colpi per la nuova stagione con l’ambizione di creare una squadra competitiva per riprendersi presto il tricolore vinto dai cugini del Milan.



Giorni di attesa per il popolo interista che aspetta fiducioso qualche colpo di mercato in vista della prossima stagione.

Con l’addio di Ivan Perisic, Inzaghi aspetta un partner d’attacco da affiancare a Lautaro Martinez e spera di riuscire a trattenere i suoi big, al centro del calciomercato estivo.

Juventus, Inter e Milan, le tre regine d’Italia si stanno preparando al meglio per l’inizio della nuova stagione che non è ancora iniziata ma già promette emozioni e tanta competizione in vetta alla classifica.

Paulo Dybala ‘has chosen Inter Milan with his mother playing a key role in his decison’ https://t.co/rKr5vKNcyZ

Sembra ormai fatta per l’arrivo di Paulo Dybala a Milano, il giocatore, convinto da Marotta, avrebbe dato la sua disponibilità per il trasferimento ad Appiano Gentile con l’Inter pronta ad offrirgli un quadriennale da circa 7 milioni di euro netti a stagione.

Dopo l’addio alla Juventus il futuro di Paulo Dybala si tinge sempre di più di nerazzurro con Marotta vicino a regalare il primo colpo da 90 a Simone Inzaghi in vista della prossima stagione.

Continuano i contatti tra la società e Jorge Antun, procuratore della “Joya“, e rimane da sistemare solo qualche dettaglio con l’argentino che presto firmerà il contratto che lo legherà all‘Inter per le prossime quattro stagioni.

Paulo Dybala getting closer to joining Inter for four years. The talks are in the final stages. Inter want 3 years, Dybala wants 5 years and they went half way. This via @CLMerlo . pic.twitter.com/fiZKoLA9Na

La difficile situazione economica del club nerazzurro impone a Marotta una grande cessione nella finestra di mercato appena iniziata.

Dopo l’addio di Ivan Perisic anche Milan Skriniar potrebbe salutare l‘Inter, sullo sloveno forte l’interesse del PSG, pronto ad offrire una cifra intorno ai 70 milioni per strappare il gigante slovacco alla Serie A.

Preoccupazione e ansia per i tifosi dell’Inter con i parigini disposti a tutto pur di acquistare il difensore che in questi anni è stato uno dei punti di forza della rinascita del club di Appiano Gentile.

Paris Saint-Germain have contacted Inter again for Milan Skriniar, he’s top of French club list – but there’s no agreement on the fee, as of now. 🔵 #transfers

Inter are still pushing on Bremer and Dybala as priority targets. Talks will continue next week.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 11, 2022