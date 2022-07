Dybala, domani la presentazione al Colosseo quadrato!

By

Il grande colpo di mercato dell’estate giallorossa verrà presentato domani sera intorno alle 21, Paulo Dybala farà il suo primo saluto ufficiale ai tifosi della Roma mostrando la maglia con il numero 21 che già è andata a ruba in pochissimi giorni.



Il grande colpo di mercato della società giallorossa ha infiammato ulteriormente un pubblico che dalla vittoria della Conference League non ha praticamente più smesso di sognare per una Roma finalmente motivata e vincente.

Dopo tanta attesa il club capitolino ha ufficializzato la presentazione di Paulo Dybala che avverrà domani sera intorno alle 21 al Colosseo quadrato, storico monumento presente nella zona Eur della città.

In questi giorni i tifosi hanno letteralmente svaligiato i punti vendita officiali della squadra per ottenere la maglia numero 21 con il nome del fenomeno argentino, domani si prevede il tutto esaurito per l’evento organizzato dalla società.

Per le vie di Roma è già presente un murales dedicato a Dybala che prima di scendere in campo è già diventato un vero e proprio idolo per la Curva Sud.

Roma, ecco Paulo Dybala!

L’ex numero 10 della Juventus è pronto a riscattarsi dopo alcune stagioni deludenti per dimostrare a se stesso ed al suo vecchio club di essere ancora quel giocatore in grado di fare la differenza in Serie A.



La “Joya” si sta allenando già da diversi giorni con Jose Mourinho e dalle prime immagini è apparso molto sereno e motivato a fare bene cercando di non deludere il club che lo ha fortemente voluto in queste settimane.

Paulo Dybala formerà una coppia offensiva importante con Tammy Abraham per una Roma che ha l’ambizione di confermarsi dopo la straordinaria vittoria in Conference League e di migliorare il piazzamento in campionato.

La proprietà giallorossa ha rinforzato sensibilmente la rosa con gli arrivi di Nemanja Matic e Paulo Dybala, giocatori che alzano sensibilmente il livello tecnico della squadra che ora punta alle posizioni di vertice della nostra Serie A.

Con ogni probabilità Dybala farà il suo esordio stagionale Mercoledì quando la Roma di Jose Mourinho scenderà in campo nell’amichevole precampionato contro l‘Ascoli.

I giallorossi si stanno preparando per l’amichevole di lusso contro il Tottenham di Antonio Conte, sfida che ci darà molte risposte sulle condizioni dell’attaccante argentino.

Da domani sera Paulo Dybala inizierà ufficialmente la sua nuova avventura con la maglia giallorossa in una città che è pronta ad incoronarlo come nuovo re di Roma.