L’incidente è avvenuto poco dopo le 14 di questo pomeriggio nella Cantina Ca’ di Rajo, a San Polo di Piave, in provincia di Treviso.

Le operazioni di soccorso sono tuttora in corso, ma sembra che soltanto uno dei due operai stia rispondendo al richiamo dei soccorritori.

Incidente sul lavoro a San Polo di Piave

Giornata nera per quanto riguarda gli incidenti sul lavoro. Dopo i tre morti registrati in Campania e l’operaio morto all’aeroporto di Bologna, l’attenzione si sposta a San Polo di Piave, in provincia di Treviso, dove due operai sono finiti in una cisterna della cantina Ca’ di Rajo.

Le operazioni di soccorso sono tuttora in corso, ma sembra che soltanto uno dei due sia sopravvissuto. Sul posto ci sono vigili del fuoco e operatori del 118, oltre ai carabinieri della locale stazione. Uno dei due operai sarebbe stato ucciso dalle esalazioni.

Questa mattina un operaio è morto dopo essere stato investito da un mezzo in retromarcia all’aeroporto Marconi di Bologna. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Ad Arzano, in provincia di Napoli, un operaio di 44 anni – Giuseppe Lisbino – è deceduto precipitando da un tetto su cui stava lavorando. Nel capoluogo campano ha perso la vita il 66enne Giuseppe Cristiano, dipendente dell’Asia, l’azienda comunale di igiene urbana, investito da un mezzo per la raccolta dei rifiuti. Questo pomeriggio un altro incidente mortale si è verificato all’aeroporto di Salerno. La vittima sarebbe un ufficiale della Caronte & Tourist. Ferito gravemente il secondo ufficiale del traghetto.

In aggiornamento.