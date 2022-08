Dries Mertens riparte dal Galatasaray, accordo raggiunto

Dopo le lacrime per l’addio al suo amato Napoli dopo nove stagioni, Dries Mertens ripartirà con il Galatasaray, accordo raggiunto nel pomeriggio sulla base di un contratto annuale a circa 4 milioni di euro più altri benefit



Dries Mertens ha salutato il suo amato Napoli con un video commovente dal proprio canale Instagram in cui ha ripercorso le nove stagioni che gli hanno permesso di diventare il miglior marcatore nella storia del club.

Il club ha deciso di non rinnovare il contratto del calciatore belga che ha detto addio ad una tifoseria che fin da subito lo ha eletto come beniamino assoluto attribuendogli anche l’affettuoso soprannome di “Ciro“, nome che Mertens ha dato al suo primogenito.

Mertens riparte dal Galatasaray

Nelle ultime ore il classe ’87 ha raggiunto un accordo cono il Galatasaray, squadra che da anni ormai dimostra un grande interesse verso l’ex attaccante del Napoli.



Dries Mertens firmerà un contratto annuale con opzione per il secondo sulla base di un ingaggio da 4 milioni di euro con la presenza dei benefit richiesti dal giocatore che avrà a disposizione oltre trenta voli garantiti per tornare a Napoli in ogni occasione.

Il numero 14 ha infatti ribadito la propria volontà di vivere nel capoluogo campano, città dove lui e la sua famiglia si sentono ormai perfettamente integrati ritenendolo perfetta per crescere il piccolo Ciro.

Il legame tra la città ed il calciatore verrà ulteriormente alimentato dalla cittadinanza onoraria che verrà conferita al belga direttamente dal sindaco del capoluogo campano nei prossimi giorni.

Sfumata dunque la clamorosa ipotesi Juventus per Mertens: i bianconeri avevano pensato al numero 14 come profilo giusto per il ruolo di vice-Vlahovic, “Dries” però non ha voluto tradire i propri tifosi rinunciando subito al possibile trasferimento dando priorità al Galatasaray.

Mertens in Turchia sarà accolto come una star ed i tifosi del Galatasaray non vedono l’ora di accoglierlo in un club che avrà l’obiettivo di tornare a disputare la prestigiosa Champions League il prossimo anno.

L’attaccante belga lascia un incredibile vuoto in Serie A, in questi anni infatti le sue giocate hanno emozionato non soltanto i tifosi del Napoli ma tutti gli amanti dello sport che hanno potuto ammirare da vicino un talento straordinario del calcio belga.

Mertens ha sempre dimostrato grande educazione ed umiltà e tutto il calcio italiano lo ringrazia per nove anni splendidi in cui ci ha deliziato con tanti colpi di classe.