Dramma in casa reale inglese, arriva urgentemente l’ambulanza: il principe perde i sensi

Un membro della casa reale d’Inghilterra è stato il protagonista di un rovinoso incidente. Vediamo cosa è successo.

Per soccorrere il membro della casa reale inglese è stato necessario l’intervento di un’ambulanza.

Casa reale: incidente per un principe

Non si smette di parlare dei membri della casa reale inglese. Che siano loro ad alimentare i gossip oppure no, i loro sudditi e non, sono molto appassionati circa le loro vicissitudini. Stavolta, però, uno dei membri della casa reale ha rischiato grosso, a causa di un rovinoso incidente. Il protagonista è stato, questa volta, il principe Harry.

Proprio lui, anche se ha partecipato al Giubileo di Platino in modo molto defilato, ha fatto parlare molto di se a causa della freddezza con cui gli altri membri della casa reale lo hanno accolto. Sembrerebbe che i suoi parenti non abbiano preso di buon grado la presenza di una troupe televisiva di Netflix al loro seguito.

Una cosa che i reali avevano vietato tassativamente ma i coniugi non hanno rispettato. Insomma, Harry e consorte hanno anticipato il loro rientro negli USA.

Cosa è successo

Qualche giorno fa Harry è stato protagonista di un brutto incidente che ha richiesto l’intervento dei medici. La notizia è stata riportata dal magazine tedesco Frau Aktuelle. Il duca del Sussex stava gareggiando in un torneo di beneficenza con il suo cavallo. Egli era parte della squadra di Santa Barbara Los Padres al Cancha de Estrella Polo Club.

La caduta è stata talmente spaventosa che i presenti hanno trattenuto il respiro per qualche secondo: è raro vedere un cavaliere esperto come lui precipitare a terra. I medici dell’ambulanza presente sul campo sono subito accorsi ma il principe è riuscito ad alzarsi con le sue gambe e a rassicurare il cavallo accarezzandolo sulla schiena. Un gesto che è servito anche a rassicurare il pubblico presente.

Lo spavento è stato grande ma, per fortuna, l’ormai ex membro della casa reale ne è uscito illeso. Le immagini della sua caduta hanno fatto il giro del web diventando virali. La sua squadra ha inevitabilmente perso. Meghan e i figli non erano presenti tra il pubblico, cosa che, invece, accade spesso. Diciamo che la coppia può tornare a preoccuparsi di altre problematiche come, ad esempio, riappacificarsi con la casa reale.