Dramma a Windsor, Meghan Markle l’ha fatto ammalare: solo ora salta fuori tutto

Un altro dramma sembra aver attraversato Buckingham Palace: vediamo cosa ha combinato stavolta Meghan Markle.

Stavolta si tratta di un problema genetico che Meghan Markle potrebbe aver passato ai figli.

Meghan Markle la regina del gossip

Ormai l’hanno capito tutti, a Meghan Markle piace stare al centro dell’attenzione. Proprio per questo motivo, per tutte le attenzioni mancate durante il Giubileo di Platino, probabilmente ha deciso di anticipare il suo ritorno, insieme alla famiglia, in Usa.

Basti pensare che, ormai, la Regina Elisabetta non considera suo nipote Harry come un membro ufficiale della famiglia. Dopo che ha seguito Meghan Markle negli Stati Uniti, il principe, infatti, ha rinunciato a molte cose, come ad esempio la scorta.

Un’altra faccenda ha infastidito non poco i duchi del Sussex: il fatto che la Regina in persona, al primo incontro con sua nipote Lilibeth, non ha voluto che fosse presente il fotografo ufficiale della coppia.

Stavolta, però, Meghan Markle è finita al centro dell’attenzione a causa di un problema di salute piuttosto grave che è stato reso noto durante le sue due gravidanze.

La sindrome di cui soffrirebbe

La sindrome di cui sarebbe affetta Meghan Markle sarebbe quella dell’ipermobilità articolare. Molti occhi attenti hanno notato che, durante le sue due gravidanze, la duchessa si teneva spesso la pancia. Un gesto che, nel suo caso, non sarebbe stato riconducibile alla naturalezza.

A rimarcarlo è stata anche Liz Halliday, ostetrica della clinica britannica Private Midwives. La professionista ha concesso un’intervista al Daily Mail in cui affermava che c’erano tutti i presupposti affinché Meghan potesse soffrire della sindrome. Ma che cos’è nello specifico?

Chiamata anche sindrome di Ehlers-Danlos, appartiene ad un gruppo di malattie ereditarie. Tra i sintomi spiccano le giunture sciolte, l’iper elasticità della pelle e una fragilità molto spiccata dei vasi sanguigni. Tutti questi sintomi sono in grado di portare dei dolori cronici. Inoltre, le ferite e le malattie potrebbero guarire molto lentamente. Cosa c’entra, allora, con la gravidanza? Perché questa sindrome potrebbe anticipare la rottura delle membrane dell’utero.

I muscoli pelvici vengono rilassati più facilmente da questa sindrome e, talvolta, il parto potrebbe essere prematuro. Una sindrome che Meghan avrebbe potuto passare anche ai suoi figli. Anche se, nella maggior parte dei casi è benigna, essa si sviluppa proprio per ereditarietà.

Anche Harry è ammalato: tutta colpa di Meghan?

Ebbene sì, non solo Meghan soffrirebbe di questa particolare sindrome ma pure Harry non starebbe al 100% in salute. Stando a ciò che riporta il dottor Asmin Shahmalak, infatti, in questi ultimi 2 anni il principe Harry ha avuto una evidentissima perdita di capelli, proprio da quando nella sua vita è entrata Meghan.

Un dettaglio sembrato curioso a molti… sono tantissime le persone che ritengono che la ‘causa’ dietro a tutto questo sia proprio l’amata moglie. Se ci pensate un attimo, effettivamente, da quando è entrata lei nella sua vita le cose sono cambiate davvero tanto per lui.

Che Meghan l’abbia portato ad una condizione di stress talmente elevata che oggi si ritrova quasi senza neanche un capello in testa? È quello che pensano tutti…