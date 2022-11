Dramma a Palermo: bimbo di pochi mesi arriva morto in ospedale

Tragica morte avvenuta in circostanze misteriose a Palermo, dove oggi un bambino di neanche un anno è arrivato morto in ospedale.

I Carabinieri stanno indagando su quanto accaduto, cercando di stabilire cosa sia successo al piccolo e come mai è arrivato già morto presso il pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia.

Bimbo arrivato morto in ospedale a Palermo

Una tragica vicenda quella che riportiamo oggi, in cui un bimbo di meno di un anno è arrivato morto nel pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia di Palermo.

I medici della struttura hanno solo potuto constatare il suo decesso e hanno immediatamente avvisato le forze dell’ordine riferendo cosa era accaduto.

Ancora sono da chiarire le cause della morte del piccolo, che secondo i primi dettagli, aveva difficoltà respiratorie e così i genitori hanno deciso di portarlo in ospedale senza aspettare l’ambulanza ma effettuando loro stessi la disperata corsa che però è risultata vana.

Il bambino è arrivato già in arresto cardiocircolatorio e come da prassi, il personale medico che ne ha accertato il decesso ha subito allertato i Carabinieri.

Le indagini

Subito gli agenti di zona sono intervenuti per capire cosa fosse successo e una volta individuati i genitori hanno ascoltato attentamente la loro versione, così come quella dei medici.

Secondo una prima ricostruzione il piccolo è stato portato in ospedale dai genitori dopo che questi avevano chiamato il 118 più di una volta, la prima per avvisare i soccorsi e le altre per sollecitarli data la gravità della situazione.

Non vedendoli arrivare, dopo pochi minuti hanno deciso di mettersi in macchina e guidare verso il pronto soccorso. Forse proprio questo lasso di tempo è stato fatale al bambino, arrivato in ospedale in condizioni ormai critiche.

Sarebbe morto in auto poco prima di arrivare nella struttura e ora le indagini dei Carabinieri inizieranno proprio dall’abitazione della famiglia in via Del Bersagliere a Palermo, da dove la coppia è partita per recarsi in ospedale.

Da qui gli agenti proveranno a ricostruire i momenti precedenti alla morte del bambino, eseguendo i dovuti accertamenti per ricostruire i fatti di oggi pomeriggio.

Ora la salma si trova nella camera mortuaria in attesa che la Procura decida per l’autopsia, che eventualmente sarà eseguita presso l’Istituto di medicina legale del Policlinico.

Questi esami potrebbero far luce sui troppi punti oscuri della vicenda.