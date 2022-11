Cagliari: chiusa la scuola elementare di Sestu in seguito a una scossa

By

Paura in una scuola di Sestu, a Cagliari, dove oggi si è verificata una violenta scossa che anche se breve ha creato profonde crepe.

I bambini della struttura primaria Anna Frank sono stati accompagnati fuori verso le ore 13, appena la scossa è terminata. Le lezioni riprenderanno fra 5 giorni in attesa di alcune verifiche tecniche per accertare la sicurezza della struttura.

Scossa in una scuola di Sestu

Una scuola elementare del quartiere Sestu, in provincia di Cagliari, è stata interessata da un evento singolare, infatti si è verificata una breve scossa avvertita solo all’interno della struttura.

L’intensità era importante e anche se di breve durata, le mura hanno riportato diverse crepe.

Erano circa le 13 di questa mattina quando si è verificato tale evento alla scuola elementare Anna Frank, che ha generato il panico fra i presenti, specialmente i piccoli alunni.

Questi sono stati tranquillizzati da insegnanti e operatori scolastici e poi accompagnati nel cortile esterno, dove le famiglie si sono poi recate per portarli a casa, non prima di averli fatti controllare dal personale sanitario giunto sul luogo in seguito alle segnalazioni.

Secondo le testimonianze dei docenti, il pavimento ha improvvisamente vibrato e si sono generate crepe in alcune classi ma ancora non si capisce l’origine di quella che sembrerebbe essere stata una breve scossa di terremoto avvertita però solo all’interno della scuola.

Ancora in corso di accertamento ciò che è inspiegabilmente accaduto questa mattina, episodio che ha determinato la chiusura della struttura per diversi giorni in modo che i Vigili del Fuoco effettuino le dovute verifiche tecniche.

L’intervento del Comune

L’amministrazione comunale ha avviato un sopralluogo in maniera urgente, dal quale non sono emerse lesioni evidenti in seguito alla scossa, tuttavia ci sono alcune crepe che potrebbero minare alla sicurezza dell’edificio e così è stata disposta la chiusura per un periodo di 5 giorni.

Questo lasso di tempo servirà a chi di dovere di fare i dovuti rilevamenti per assicurare successivamente la sicurezza per chi frequenta la scuola.

L’ordinanza è stata firmata dal vicesindaco Massimiliano Bullita e nel passaggio più importante di legge

“per tutelare la sicurezza di alunni e personale della scuola, è necessaria un’accurata indagine, per questo le lezioni presso l’istituto anna frank saranno sospese dal 4 al 7 novembre”.

Queste misure sono state decise insieme ai Vigili del Fuoco, i primi ad arrivare sul luogo dei fatti insieme ad ambulanze del 118 che però fortunatamente non sono servite poiché tutti erano solo molto impauriti ma illesi.

I pompieri hanno controllato la struttura ma avranno bisogno di più tempo per verificare se davvero l’edificio in via della Resistenza sia stabile.