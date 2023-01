Dove vedere le ultime quattro sfide degli ottavi di finale di Coppa Italia

Il campionato, poi la Coppa Italia, poi ancora la Serie A, e di nuovo il torneo nazionale, a ripetizione, in loop, almeno fino a quando non finiranno i quarti di finale, in cui si sono già qualificate le prime quattro squadre e che da stasera fino a giovedì si avranno modo di conoscere le altre. A scendere in campo oggi, sarà il Napoli di Luciano Spalletti che affronterà la Cremonese, che nel frattempo ha anche cambiato allenatore.

Giovedì, poi, scenderanno in campo Atalanta e Spezia, Lazio e Bologna e infine Juventus e Monza. La vincente della sfida del Diego Armando Maradona, poi, se la vedrà con la Roma di José Mourinho, mentre chi la spunterà tra i bergamaschi di Gian Piero Gasperini e i liguri giocherà ai quarti contro l’Inter di Simone Inzaghi. Gli incroci, però, non sono finiti, vediamo insieme come saranno e anche dove vedere le ultime quattro partite degli ottavi di Coppa Italia.

Con Juventus-Monza si chiudono gli ottavi di finali: dove vedere le ultime quattro partite della prima fase della Coppa Italia

Concluso il turno di Serie A solo ieri, con la vittoria dell’Empoli sulla Sampdoria di Dejan Stankovic, che fino all’ultimo è rimasta in partita trovando addirittura la rete del pareggio, annullata al Var dopo cinque minuti, riparte anche questa settimana la Coppa Italia, con le ultime quattro partite degli ottavi di finale.

Meno di sette giorni fa, a essersi qualificate alla fase successiva sono state, in ordine, l’Inter, che è anche la squadra campione in carica – e per questo domani sfiderà il Milan nella Supercoppa italiana che si giocherà in Arabia Saudita, a Riad -, il Torino, che ha battuto proprio gli uomini di Stefano Pioli, la Fiorentina e la Roma. Da stasera, quindi, sarà il turno di Napoli, Atalanta, Lazio e Juventus, le altre prime otto classificate della passata stagione del campionato maggiore.

I primi a scendere in campo saranno gli uomini di Luciano Spalletti, galvanizzati come non mai dalla vittoria schiacciante contro i bianconeri e sicuri del primo posto in classifica, a più nove dagli inseguitori (i campioni d’Italia, in pratica). Al Diego Armando Maradona, quasi per ironia della sorta, gli azzurri troveranno la Cremonese, il fanalino di coda della Serie A, che ancora non hanno vinto una partita dal ritorno nella massima serie.

Domenica, tra l’altro, a Massimiliano Alvini, sulla panchina dei grigiorossi, è subentrato Davide Ballardini, uno degli esperti su come salvare una squadra che non si trova proprio in posizioni confort. Il ravennate ex Genoa e Cagliari (solo per citarne alcune) alla prima con i lombardi, quindi, dovrà affrontare in pratica gli undici più in forma del campionato, non è esattamente un gioco da ragazzi, anzi. Se anche, infatti, il tecnico toscano dovesse far riposare i suoi migliori, l’amalgama trovata potrebbe mettere comunque in difficoltà la Cremonese, che comunque ce la metterà tutta, ne siamo certi, per fare il ruolo di Davide contro Golia, cosa che non è riuscita, a dir il vero, neanche in campionato.

A chi, invece, da sfavorito sulla carta, è riuscita una quasi impresa, in Serie A almeno, è stato lo Spezia di Luca Gotti, che giovedì inaugurerà il pomeriggio di sport proprio contro i bergamaschi, ovvero i cecchini della Salernitana e soprattutto di Davide Nicola, esonerato dai granata per la sconfitta per 8-2 di domenica al Gewiss Stadium.

Nella prima partita del 2023, i liguri sono riusciti a pareggiare contro la corazzata di Gian Piero Gasperini, e fino all’ultimo hanno anche sperato di portare a casa la partita. Il 4 gennaio è stato Mario Pasalic a spegnere i sogni di gloria degli aquilotti, che stavolta possa succedere il contrario? Chissà, dopo tutto di sorprese, o di vittorie arrivate solo ai tempi supplementari (quindi sudate) ne abbiamo già viste nella prima parte degli ottavi, e ne sanno qualcosa sia l’Inter, sia il Milan.

Alle 18, ancora, e sempre di giovedì, scenderanno in campo anche la Lazio di Maurizio Sarri e il Bologna di Thiago Motta, tutte e due tornate alla vittoria proprio domenica dopo un inizio di anno non esattamente scoppiettante. I biancocelesti dovranno fare a meno del loro bomber, Ciro Immobile, uscito al 15esimo della partita contro il Sassuolo per un problema muscolare alla coscia sinistra, ma lo stesso destino è toccato anche agli emiliani, che già dalla partita persa contro la Dea stanno rinunciando a Marko Arnautovic.

Un pronostico è difficile farlo, sicuramente entrambe le squadre faranno di tutto per onorare al meglio la Coppa Italia, sperando di arrivare anche fino in fondo, ovvero la finale del 24 maggio, che è tutt’altro che semplice, soprattutto perché nel cammino potrebbe arrivare la Juventus.

La squadra di Massimiliano Allegri che, come abbiamo già detto, è stata strapazzata a dovere dal Napoli venerdì scorso, chiuderà gli ottavi della competizione nazionale sempre giovedì, ma alle 21, contro il Monza di Raffaele Palladino, un’altra compagine che non evoca proprio dei bei ricordi ai bianconeri.

In campionato, infatti, a metà settembre, quando il tecnico partenopeo ha preso il posto di Giovanni Stroppa, la Vecchia Signora, che pure non stava brillando, ha subito il primo vero stop cadendo proprio all’U Power Stadium. Il teatro stavolta sarà diverso, e sarà proprio la casa della Juventus, ma non è assolutamente che il risultato non possa cambiare, d’altronde la palla è rotonda.

Quanto a dovere le partite, quella degli uomini di Spalletti e quella dei bianconeri si vedranno in chiaro su Canale 5, mentre le altre due, ovvero quella dell’Atalanta e quella della Lazio, si potranno gustare entrambe, sempre in chiaro, su Italia 1.

Come saranno gli incroci per i quarti di finale e quando saranno

Le sfide per i quarti di finale, che inizieranno martedì 31 gennaio e si concluderanno giovedì 2 febbraio, vedranno i campioni in carica contro la vincente della gara tra la squadra di Gasperini e lo Spezia, poi, come già detto, chi vincerà la partita dell’Olimpico di Roma contro chi vincerà quella dell’Allianz Arena. E ancora, Torino-Fiorentina, e la Roma che aspetta la vincente tra Napoli e Cremonese.

Così le squadre saranno accoppiate anche per le semifinali, in cui ci saranno sia l’andata, sia il ritorno, e che verranno giocate dal 5 aprile al 26 aprile, insomma: fra molto tempo.