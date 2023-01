“Divorzio confermato”, terremoto a Monaco: la notizia che rattrista i sudditi

I riflettori sono nuovamente puntati su Palazzo Grimaldi. Purtroppo, gli scandali e le tensioni non finiscono mai. Questa volta, a far impazzire la cronaca rosa è stata proprio Carolina di Monaco, la sorella di Alberto. La notizia ha fatto preoccupare milioni di persone: scopriamo cosa è accaduto.

Carolina Grimaldi, nata dall’amore tra Grace Kelly e il principe Ranieri III il 23 gennaio del 1957. Malgrado sia sempre stata al centro dei riflettori, lei non ha mai avuto timore di mostrare anche i suoi difetti, infatti, è sempre stata vista come la ribelle della famiglia. Carolina, sin da ragazza ha dimostrato di avere un carattere forte e indipendente. Anche in amore, infatti, ha avuto diverse relazioni. Nelle scorse ore, una notizia ha fatto preoccupare milioni di sudditi. Da non credere: scopriamo cosa è accaduto.

La vita privata di Carolina di Monaco

La vita privata di Carolina di Monaco è sempre stata molto travagliata. Anche se nel 1999 la sua vita è cambiata grazie all’incontro con Ernesto Augusto di Hannover. Lui è stato il suo terzo marito e dal loro amore è nata anche una bellissima femminuccia, Alexandra.

Ernesto è stato proprio l’uomo che i genitori desideravano per sua figlia, dato che lui è in linea di successione al trono britannico. Sembravano affiatati, ma nel 2009 le voci si sono fatte sempre più insistenti sulla loro rottura, infatti, sono anni che la coppia non appare insieme. I due sembrano che vivano le loro vite completamente separate.

Purtroppo, anche questa volta, la sorella di Alberto di Monaco non ha vissuto il lieto fine. Ma perché Carola di Monaco ed Ernesto Augusto di Hannover non hanno mai divorziato? Il motivo ha lasciato tutti a bocca aperta, da non credere: scopriamo di più.

Il divorzio tra Carolina ed Ernesto Augusto di Hannover: la notizia dopo 14 anni

Carolina di Monaco ed Ernesto Augusto di Hannover si sarebbero lasciati 14 anni fa, ma non avrebbero ancora iniziato le pratiche per il divorzio. La nota rivista tedesca, In Touch, ha rivelato che ormai sembra esserci un distacco irreparabile. Il motivo? E’ molto semplice, lui avrebbe un’altra donna, stiamo parlando della famosa artista spagnola Claudia Stilianapoulos.

Secondo alcune fonti, Ernesto non vedrebbe l’ora di ufficializzare la sua nuova storia d’amore. Carolina di Monaco, sarebbe molto preoccupata per questa situazione, perché si tratterebbe di una vera e propria umiliazione pubblica. Per anni è stata al centro dei gossip e ora cercherebbe di stare il più lontana possibile da questi scandali.

I giornali tedeschi, però, hanno rivelato che lei potrebbe essere pronta a dire per sempre addio a questa storia. Chiudere un capitolo così importante non sarà facile, ma è per il bene di entrambi e soprattutto per loro figlia Alexandra.