Dopo le notti magiche della Champions League, in cui Inter e Milan, una in trasferta, l’altra a San Siro, hanno vinto l’andata dei quarti di finale contro Benfica e Napoli, è tempo di Europa e Conference League, con altre tre squadre italiane impegnate sempre nell’andata della terza fase a eliminazione diretta. Ad aprire le danze sarà la Roma di José Mourinho, che se la vedrà alle 18:45, a Rotterdam, contro il Feyenoord, il club contro cui l’anno scorso ha vinto la terza competizione Uefa grazie al gol di Nicolò Zaniolo. Poi sarà il turno, alle 21, della Juventus, impegnata allo Stadium contro lo Sporting, e della Fiorentina che, invece, sarà ospite del Lech, in Polonia.

A completare il quadro dei quarti di finale di Europa League, poi, ci sarà la super sfida tra il Manchester United e il Siviglia, tra l’altro nella stessa parte di tabellone dei bianconeri di Massimiliano Allegri, e Bayer Leverkusen contro la Royale Union Saint Gilloise, inserite dalla stessa parte dei giallorossi. Per quanto riguarda, invece, la Conference, da non sottovalutare la partita tra Gent e West Ham, e tra Anderlecht e AZ Alkmaar, ovvero la squadra che ha fatto fuori la Lazio di Maurizio Sarri agli ottavi. Se tutto dovesse procedere al meglio per la Viola di Vincenzo Italiano, se la vedrà con la vincente di Basilea-Nizza. Vediamo insieme nel dettaglio cosa ci aspetta e dove poter vedere le partite in tv e diretta streaming.

Ai quarti di finale di Europa League, la Roma ospite del Feyenoord per un remake della finale di Tirana, mentre la Juventus attende lo Sporting

I gol, e anche le polemiche della Champions League torneranno a farci compagnia la prossima settimana – e anche se più di un pensiero correrà per Inter, Milan e Napoli al raggiungimento di quella semifinale che a inizio anno sarebbe stata solo un sogno e che oggi, invece, è quasi realtà -, e quindi è tempo di Europa e Conference League. Per l’andata dei quarti di finale della seconda competizione Uefa, i primi a scendere in campo saranno gli uomini di José Mourinho, terzi in campionato e desiderosi più che mai di arrivare in finale per conquistare, a distanza di un anno dalla prima volta, il secondo trofeo europeo.

Quasi per ironia della sorte, saranno sempre gli olandesi del Feyenoord a incrociare la Roma, esattamente come successo a Tirana il 25 maggio. Da allora di cose ne sono cambiate parecchie, innanzitutto l’uomo che ha permesso allo Special One di fare tripletta di competizioni europee vinte, ovvero Nicolò Zaniolo, non gioca più nella Capitale, e tanti interpreti sono cambiati anche per la squadra di Arne Slot.

Arrivati primi nel girone della Lazio, sancendone di fatto la retrocessione in Conference all’ultima giornata, sono quelli che hanno segnato di più in questa edizione dell’Europa League (21 gol, sette arrivati contro lo Shakhtar Donetsk agli ottavi). Non solo, però, perché se l’anno scorso viaggiavano terzi in campionato, quest’anno comandano su tutti e hanno addirittura otto punti di vantaggio sull’Ajax a sei giornate dal termine. La partita delle 18:45 che si potrà vedere su Dazn, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport canale 252 e in streaming su Sky Go e Now Tv è tutto meno che scontata e servirà la versione migliore dei giallorossi per far sì che tutto proceda per il meglio.

Alle 21, poi, scenderà in campo la Juventus di Massimiliano Allegri, con un pensiero forse a mercoledì in cui arriverà la sentenza del Collegio di garanzia del Coni che potrebbe confermare o levare i 15 punti di penalizzazione in Serie A. Reduci dalla sconfitta contro l’ex Maurizio Sarri, i bianconeri se la vedranno per il primo atto contro lo Sporting Club de Portugal, quarto nel campionato portoghese, ma arrivato alla terza fase a eliminazione diretta del secondo torneo Uefa per aver eliminato, ai calci di rigore, l’Arsenal, che invece è la squadra che sta dominando in Premier League.

Insomma, anche qua, nulla è ancora scritto e a parlare sarà soprattutto il campo, in cui potrebbe tornare a fare capolino anche Paul Pogba, il francese tornato a Torino in estate ma che finora ha giocato solo due partite con la maglia dei bianconeri in stagione. La partita dell’Allianz Arena si potrà gustare sugli stessi canali in cui si vedrà la Roma, ma anche in chiaro su Tv8.

Le altre due partite, ovvero quella tra Bayer Leverkusen e Royale Union Saint Gilloise, in cui potrebbe uscire la sfidante della squadra di Mourinho in semifinale, e quella un po’ più prestigiosa tra il Manchester United e il Siviglia – gli spagnoli hanno vinto sei edizioni del torneo, di cui tre volte di fila – da cui uscirà la probabile sfidante della Juventus, si potranno vedere sempre su Dazn e su Sky, e in particolare (rispettivamente) al canale 255 e 254.

La Fiorentina attesa alle 21 dal Lech in Polonia per i quarti di Conference League

Senza i biancocelesti, eliminati agli ottavi dagli olandesi dell’AZ Alkmaar, l’unica squadra rimasta a tenere alto il nome dell’Italia in Conference League è la Fiorentina, che anche quando le cose non andavano come avrebbero voluto in campionato, hanno sempre onorato la competizione.

Per i quarti di finale di andata, la squadra di Vincenzo Italiano se la vedrà alle 21 contro il Lech Poznan, in Polonia. La squadra di John van de Brom è la prima polacca, in 27 anni, a raggiungere i quarti di finale di una competizione Uefa, e bene stanno facendo anche in campionato, dove sono arrivate a sette partite senza perdere (cinque vittorie e due pareggi). Per quanto riguarda, però, la striscia di imbattibilità, quella dei toscani è in piedi dalla vittoria contro il Braga per 4-0 in Portogallo di metà febbraio, e vuole essere ancora più lunga per riuscire a raggiungere non solo le semifinali della Conference, ma anche la finale della Coppa Italia. La partita si potrà vedere su Dazn, su Sky Sport Football e Sky Sport (canale 254) oltre in streaming su Now Tv e Sky Go.

Quanto alle altre, la gara tra Anderlecht e AZ Alkmaar si potrà vedere su Sky, mentre le altre due, ovvero quella tra Gent e West Ham (l’unica a giocarsi alle 18:45), e tra Nizza e Basilea, in cui potrebbe esserci la prossima sfidante della Fiorentina, si vedranno solo su Dazn.