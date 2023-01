Dove butti la spazzatura? Se fai questo comune errore ti tolgono 600 euro dal conto

Se si fa questo errore quando si getta la spazzatura potrebbero decurtarvi dal vostro conto ben 600 euro. Ecco a cosa bisogna stare attenti.

Uno dei temi più importanti degli ultimi anni è la salvaguardia dell’ambiente e la tutela della fauna e della flora al fine che si possa vivere in un ecosistema il più possibile in armonia tra tutti gli elementi.

Per questo, si è creata una vera e propria sensibilizzazione riguardo lo smaltimento dei rifiuti e soprattutto sull’inquinamento marino e la presenza di plastica nei nostri oceani che distruggono la vita dei nostri amici che vivono nei mari.

Spazzatura: ecco quando scatta la multa da 600€

Proprio per questo motivo, si sta cercando di rendere più educati, sotto questo punto di vista, tutti i cittadini a livello mondiale e non a caso in molte città si sono create società che puntano alla rimozione di rifiuti dalle spiagge e dai boschi.

Infatti, molto spesso, la diseducazione civica porta molti di noi a non avere cura del territorio dove vivono e in particolar modo a non pensare che lasciare dei rifiuti non negli appositi cassonetti, potrebbe creare un problema ecologico.

Nonostante, ci sia un enorme campagna sulla raccolta differenziata, con alcuni obblighi da parte di determinati Comuni italiani, ancora oggi ci sono molti che non rispettano le linee guide.

Molti di loro, si lamentano di non avere cassonetti sufficienti o di non poter aspettare, quando si tratta di porta a porta, il giorno della settimana previsto per il ritiro della spazzatura in quanto questa occuperebbe spazio in casa.

Il caso dei Monti Livornesi

Per questo motivo, ci ritroviamo davanti a delle scene che non vorremmo mai vedere e spesso sulle strade periferiche percorribili da veicoli a motore e lungo le nostre spiagge possiamo trovare delle montagne di rifiuti di vario genere.

Questo è un vero e proprio disastro ambientale in quanto alcuni materiali non sono biodegradabili e non fanno altro che essere nocivi per l’ambiente e anche per l’uomo se vengono decomposti in maniera non adeguata.

Lo scorso 12 gennaio, c’è stato un caso in cui la Polizia Municipale ha scovato un trasgressore che aveva inquinato un bosco dei Monti Livornesi gettando nell’area a confine con la Strada Provinciale 8, dei rifiuti che sembrano appartenere ad un pollaio.

Solo dopo alcune segnalazioni, gli agenti hanno identificato il trasgressore cogliendolo con le mani sul fatto e gli hanno fatto una multa da 600 € oltre che un richiamo importante che può essere pericoloso qualora venga trovato nuovamente in flagrante.

Ma questo non è stato l’unico episodio, qualche mese fa, un altro trasgressore era stato scovato mentre gettava una tavola da surf e altro materiale sempre in un bosco adiacente a quello in cui si sono verificati i fatti.

Questo accade perché spesso c’è una mal informazione di dove gettare la spazzatura ingombrante ed è consigliabile chiamare la società di smaltimenti di rifiuti della vostra città che vi saprà dire dove, come e quando gettare il tutto e se necessario, saranno loro a provvedere lo smaltimento.