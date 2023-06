“Dormono in letti separati”, tremano i sudditi a Windsor: chi riguarda lo scoop

Nuovo scoop dal Regno Unito, tremano i sudditi a Windsor. Il loro matrimonio è davvero al capolinea? Ecco chi avrebbe cominciato a dormire in letti separati.

Non arrivano buone notizie dall’Inghilterra. Uno scoop lanciato dai media britannici sta facendo tremare i sudditi. Cosa sta accadendo a Windsor? Sembra proprio che l’amatissima coppia sia ormai ai ferri corti.

Nuovi problemi per la Royal Family

Il regno di Re Carlo III, che è iniziato ufficialmente solo da poche settimane, si sta certamente rivelando più movimentato del previsto. Da quando è venuta a mancare la Regina più amata al mondo, Elisabetta II, suo figlio si è dovuto fare carico di un’eredità istituzionale e familiare piuttosto ingombrante.

Non è in verità semplice gestire le dinamiche che si creano all’interno della Royal Family e il nuovo sovrano lo sa bene. Ogni giorno da Palazzo reale arrivano scoop e indiscrezioni diverse che minano sempre più la stabilità e il buon nome del casato Windsor. L’ultima notizia poi fa tremare i sudditi e il mondo: loro sono in crisi? Ecco chi dormirebbe da settimane in letti separati.

Tremano i sudditi a Windsor: amatissima coppia in crisi

Arriva uno scoop dal Regno Unito che se dovesse essere confermato dai diretti interessati significherebbe solo una cosa: la creazione di un precedente storico inaspettato.

Loro, amatissimi in tutto il mondo, sarebbero in crisi. Tremano i sudditi a Windsor: William e Kate dormono in letti separati. Che cosa sta succedendo a questa coppia che da sempre si mostra affiatata e innamorata?

Tutta colpa di Rose Hanbury, la marchesa di Cholmondeley che avrebbe messo in crisi il matrimonio – che pareva indissolubile – dei due nuovi Principi del Galles.

I media britannici hanno annunciato solo poco tempo fa che la ex modella britannica e oggi membro d’onore della corte di Re Carlo, Rose Hanbury, sarebbe stata ripudiata dal marito, il marchese di Cholmondeley.

La ragione per cui dormono in letti separati

Il tradimento di lei con il Principe William. Pare infatti che il primogenito di Re Carlo e la moglie del nuovo Lord in Waiting abbiano avuto una relazione anche piuttosto duratura che si è conclusa solo dopo che Rose Hanbury ha annunciato a William di aspettare una bambina.

Perché sì, è proprio questa la goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso: la terzogenita di Rose Hanbury, la piccola Iris Marina Alina, che porta il cognome di Sir David di Cholmondeley, sarebbe in realtà la figlia di William!

La bimba è nata nel 2016, un anno particolare nella vita del marito di Kate che in quel periodo era in crisi con la consorte. Proprio la lontananza dalla Middleton, sempre più impegnata nel ruolo di mamma e Duchessa, avrebbe spinto il Principe tra le braccia della modella.

William e Rose in realtà appaiono complici e affiatati da sempre. Nel 2019, quando la ex Duchessa di Cambridge era in attesa del suo terzogenito, il Principe fu beccato dai paparazzi a sfrenarsi in una discoteca londinese proprio in compagnia della ex modella.

Kate, che da anni sarebbe al corrente del tradimento di William, non ha potuto fare altro che accettare la triste verità e andare avanti, continuando a mostrarsi sorridente accanto al marito, almeno in pubblico.

Anche se davanti ai sudditi la coppia composta da William e Kate sembra affiatata, in realtà nel privato i due coniugi sarebbero ai ferri corti. Lo scoop che arriva dal Regno Unito fa tremare tutti: i due Principi del Galles dormirebbero da settimane in letti separati. Secondo molti, questo è un brutto segno, presagio di un matrimonio che si appresta a finire.

Qualche altro invece, sostiene una tesi diversa. Kate starebbe dormendo in una stanza diversa e lontano da William solo per gestire in tranquillità stress e fatica che nelle ultime settimane hanno travolto la sua vita.

D’altra parte non sarebbero, Kate e William, la prima coppia reale a dormire separati. Anche Carlo e Camilla – e prima di loro Queen Elizabeth e il Duca Filippo – hanno sempre dormito in stanze diverse.

Qual è la verità nel caso di William e Kate? Per il momento l’ipotesi più attendibile è quella di una crisi coniugale che potrebbe portare alla fine di un matrimonio che sembrava indissolubile.