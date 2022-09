Doppio bonus famiglia 3500€, fai domanda subito: che gioia per le famiglie

Grazie al doppio bonus famiglia 3500€ tutte le famiglie possono gioire dei benefici. Ecco cosa c’è da sapere a proposito.

Negli ultimi tempi i prezzi delle derrate alimentari sono aumentati sproporzionalmente e l’aumento dei costi di gas e di benzina non fanno ben sperare gli italiani che cercano di risparmiare qualcosa.

Infatti, da un po’ di tempo in Italia si sta vivendo una situazione molto particolare dovuta ai costi dei servizi e degli alimenti e molti sono i cittadini che riescono a malapena a far fronte alle proprie spese.

Doppio Bonus 3500€: ecco chi può beneficiarne

A volte non basta un solo stipendio e altri membri della famiglia devono cercare un impiego, ma anche questo al giorno d’oggi sembra non essere facile, in quanto c’è un forte sfruttamento e le paghe non sono adeguate.

Quindi, di conseguenza, riuscire ad arrivare a fine mese o pensare di mettere qualcosa da parte per il futuro è assai arduo e molte volte alcuni cittadini chiedono aiuto allo stato grazie ai bonus messi a disposizione.

Di soluto, questi vengono erogati a chi ha un tetto ISEE piuttosto basso ma grazie al doppio bonus famiglie 3500€ possono beneficiarne anche coloro il cui tetto non è molto basso.

Anche se a volte queste soluzioni sono viste come una forma di assistenzialismo, al momento sono molto utili per non perdere la fiducia degli Italiani e per non far in modo che la maggior parte del popolo si ritrovi in povertà.

In questo caso oltre a risentirne la famiglia in questione, calerebbero anche gli acquisti e di conseguenza ci sarebbe una forte crisi su molti fronti e per l’Italia potrebbe essere una bella gatta da pelare.

Le famiglie più colpite sono quelle con più figli a carico che si sono ritrovate a dover affrontare anche il caro scuola ma lo stato per questi nuclei famigliari ha messo a disposizione il bonus nido.

Questo bonus permette entro dicembre 2022 di chiedere un sussidio di circa 3000€ con i rimborsi che arriveranno entro luglio 2023 e può essere richiesto sia da famiglie con Isee alto ma soprattutto da coloro la cui cifra sia molto bassa.

Per richiederlo bisogna autenticarsi sul sito dell’INPS con il proprio SPID o con gli altri metodi di accesso e oltre richiedere questo bonus di 3000€ si può anche richiederne un ulteriore di 500€.

Questa cifra si può ottenere grazie al fattore famiglia un aiuto messo a carico della Regione Veneto che eroga questo bonus alle famiglie che hanno un Isee fino ad un massimo di 15.000€.

Le altre regioni

Se non appartenete alla Regione Veneto non fatevi prendere dal panico, perché anche altre regioni mettono a disposizione bonus per i figli a carico e per informarsi basta consultare i bandi regionali.

In questo modo, non solo ci si ritrova ad avere un doppio bonus ma si possono fronteggiare quelle spese che oggi stanno tanto a cuore agli Italiani e che stanno costringendo la popolazione a rinunciare ai piaceri della vita.

Lavorare per pagare le tasse e le spese si è fatto da sempre, ma anche avere dei momenti di spensieratezza e seguire le proprie passioni è importante e per farlo bisogna avere un minimo di denaro da parte.

Purtroppo, nella situazione attuale in cui viviamo questo è molto difficile, pertanto il governo ha cominciato a pensare a soluzioni quali il Reddito di Cittadinanza e altri bonus che possono essere utilizzati dai propri cittadini.

In attesa che il prossimo governo che verrà eletto possa trovare una soluzione al problema economico delle famiglie italiane, intanto, si può procedere a richiedere questi bonus e qualora qualcosa non è ancora chiaro, ci si può sempre rivolgersi ad uno dei centri Caf di riferimento presenti nel proprio comune di residenza.