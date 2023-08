Dopo la rottura chiede il conto all’ex ragazza per tutte le cene pagate: la cifra

Incredibile ciò che è successo a questa giovane donna. Dopo la rottura, chiede il conto all’ex ragazza per tutte le cene pagate durante la loro relazione: cifra da capogiro.

Quando finisce un amore ci ritroviamo tutti a fare i conti con il cuore ferito ma nel caso di Ayle anche con la delusione e il portafoglio vuoto: dopo la fine della sua storia, l’ex ragazzo le presenta il conto chiedendo la restituzione dei soldi spesi per tutte le cene pagate durante la loro relazione. Assurda la cifra richiesta.

L’assurda storia di Ayle Mejorada

La storia che vi stiamo per raccontare vi sembrerà incredibile se non addirittura assurda ma vi assicuriamo che è realtà. Una giovane australiana di soli 22 anni, Ayle Mejorada, è diventata famosa sui social, in particolare su Tik Tok, dopo aver raccontato a tutto il mondo cosa le è accaduto a seguito della fine della sua relazione.

Quando una storia finisce, soprattutto dopo molti anni, è purtroppo inevitabile soffrire. Il ritorno alla quotidianità senza il partner è inizialmente doloroso e insopportabile. Poi, con il tempo e grazie anche al sostegno di famiglia e amici si torna a vivere, ci si innamora di nuovo e si riprende in mano la propria vita.

Alcune ex coppie, riescono a chiudere i rapporti sentimentali continuando a rimanere in amicizia. Altre invece interrompono definitivamente ogni contatto. Quest’ultimo è il caso di Ayle e del suo ex ragazzo che però, prima di chiudere definitivamente i rapporti con lei, ha deciso di presentarle il conto, letteralmente.

Sì, proprio così, il conto della loro relazione. Il giovane ha preteso la restituzione dei soldi spesi durante gli anni passati insieme. Ecco la cifra da capogiro richiesta alla giovane donna.

Dopo la rottura chiede il conto all’ex ragazza: questa la cifra

La storia di Ayle Mejorada sta facendo parlare tutto il mondo. Il racconto della giovane australiana che su Tik Tok è diventata ormai una star, ha davvero dell’incredibile.

Come lei stessa ha spiegato sulla famosa piattaforma social, dopo la fine della sua relazione, l‘ex ragazzo, dopo la rottura, chiede il conto alla ex ragazza pretendendo la restituzione dei soldi spesi per lei durante la loro relazione.

In ogni coppia ci sono abitudini diverse. I fidanzati più romantici non badano per niente a soldi e regali. Altri invece sanno essere piuttosto taccagni e deludenti, proprio come l’ex fidanzato di questa giovane australiana ossessionato da un concetto di relazione in cui diritti e doveri devono essere ripartiti al 50% tra i componenti della coppia.

Assurdo ciò che ha fatto questo ragazzo. Dopo la rottura con Ayle, ha presentato alla ex ragazza un documento contenente tutte le spese sostenute nel periodo della loro frequentazione. Il giovane ha preteso il 50% di ogni spesa, e quindi cene e regali principalmente, da lui sostenuta durante la relazione. Ha preteso persino il pagamento della benzina utilizzata per passeggiate, viaggi e spostamenti vari. Curiosi di sapere l’importo totale richiesto dal ragazzo alla sua ex fidanzata? Oltre 500 dollari! Sì, avete letto bene!

Ayle Mejorada ha voluto raccontare questa storia assurda sui social chiedendo consiglio anche ai suoi follower. Alcuni si sono schierati dalla parte del ragazzo, dichiarando che in coppia è giusto dividere le spese.

Tanti altri invece sostengono che quella messa in atto dal ragazzo sia solo una forma di vendetta per ferire la bella australiana che ha deciso, e a buona ragione a quanto pare, di interrompere la relazione con lui.