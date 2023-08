Una rissa nata per il “cattivo” parcheggio di un’auto. Otto persone sono state coinvolte e, anche, alcune di esse armate di mazze da baseball. E’ successo a Mugnano, in provincia di Napoli.

Tutti i componenti che si sono affrontati, sono stati identificati dalle Forze dell’ordine e denunciati. Cerchiamo di capire, nel dettaglio, cosa è successo.

Rissa con mazze da baseball

Parcheggiare male può, anche, essere il pretesto per innescare una rissa in piena regola. Questo, almeno, è quello che è successo a Mugnano, in provincia di Napoli, dove sono state ben 8 le persone identificate e denunciate dalle forze dell’ordine. L’auto in questione era stata parcheggiata male all’interno di un’area condominiale e, questo, ha fatto scatenare una rissa.

8 le persone “scese in campo” e, poi, come dicevamo, denunciate. Fra di queste, un uomo di 56 anni è rimasto ferito alla testa. Il tutto è successo nella giornata di ieri, quando i Carabinieri sono stati allertati perché, in strada, si era scatenata una rissa. Al loro arrivo, le forze dell’ordine si sono trovati davanti due gruppi di persone in piena discussione, fino a quando non sono state tirate fuori anche le mazze da baseball.

Le persone che sono state identificate, poi, hanno un’età compresa fra i 29 e i 60 anni ed abitano nella zona. È rimasto ferito, proprio dai colpi di mazza da baseball che sono “volati”, come dicevamo, un uomo di 56 anni. immediatamente accorsi sul posto anche i medici del 118, che hanno medicato l’uomo, anche se dovrà esser sottoposto ad ulteriori esami per capire cosa gli ha provocato la ferita. Non è, comunque, in pericolo di vita.

Il tutto è partito da un parcheggio fatto male

I Carabinieri hanno cercato di ricostruire la situazione e il motivo per cui si è scatenata la rissa, ascoltando tutte le persone coinvolte. Le testimonianze stesse hanno confermato che il vero motivo del litigio è stato proprio quel parcheggio, a detta di alcuni, di quell’auto fatto male all’interno dell’area condominiale in considerazione.

Ma in realtà, si tratta di dissapori già presenti fra i due gruppi di persone che si sono affrontati ed è bastata una piccola scintilla a far scatenare il putiferio. Ciò che ha maggiormente colpito i Carabinieri è stata la presa di posizione di alcuni degli otto, con le mazze da baseball. Colpi che hanno portato, come dicevamo, al ferimento di un 56enne, anche lui presente nella rissa.

Al momento, le forze dell’ordine stanno indagando basandosi sia sulle testimonianze delle persone denunciate, quanto anche sulla persona che è rimasta ferita. Le mazze da baseball utilizzate nella zuffa sono state prontamente sequestrate.