Il leader pakistano Imran Khan ha aumentato in maniera esponenziale le critiche nei confronti dell’esercito del suo Paese, affermando che il capo dell’esercito nutre un risentimento personale nei suoi confronti. Inoltre, ha ordinato l’arresto del capo dell’esercito e la soppressione del suo partito.

Secondo Khan, questa situazione non è motivata dall’interesse nazionale, ma è piuttosto una questione personale. Queste dichiarazioni sono state fatte durante un’intervista rilasciata al Guardian nella sua casa di Lahore, dopo il sua recente arresto e la successiva detenzione in custodia presso la polizia, per un caso di corruzione fondiaria.

Le dichiarazioni di Khan dopo il suo rilascio su cauzione

Khan ha dichiarato senza esitazioni che l’esercito pakistano è responsabile del suo arresto, affermando che il capo dell’esercito controlla il Paese.

In Pakistan, dove l’esercito esercita un potere immenso e viene spesso visto come il vero detentore del potere, la retorica di Khan contro l’esercito è senza precedenti. Sebbene gli arresti dei rivali politici siano comuni in Pakistan, quando Khan era Primo Ministro, alcuni alti dirigenti dell’opposizione erano stati incarcerati per più di un anno.

L’ex premier pakistano ha una reputazione di politica populista e di discorsi accesi, e ha avuto una rottura profonda con i suoi ex alleati militari, dopo averli accusati di aver orchestrato la sua rimozione dal potere lo scorso anno. Da allora ha anche accusato l’esercito di due tentativi di assassinio.

Venerdì sera, è stato rilasciato dalla custodia della polizia dopo che i giudici della Corte Suprema hanno stabilito che il suo arresto era illegale e non valido, e l’Alta Corte gli ha concesso la libertà su cauzione.

Il politico ha accusato l’esercito per il suo arresto

Secondo Khan il suo arresto, insieme a quello di sette membri anziani del suo partito, è un esempio del potere incontrastato esercitato dai militari in Pakistan. Ha affermato che i militari sono al di sopra della legge così come l’agenzia di intelligence militare ISI.

Ha sostenuto, inoltre, che quando hai qualcuno al di sopra della legge, scendi nella legge della giungla. Secondo Khan, i militari possono prelevare, trattenere e far sparire persone e cercano di influenzare i giudici e reprimere i media, senza essere tenuti a rispondere per le loro azioni. Ha descritto questa situazione come antidemocratica e inaccettabile.

Il Pakistan ha subito tre colpi di stato militari dall’indipendenza e l’esercito ha mantenuto un forte controllo sulla politica anche durante i governi civili. Ex politici che hanno cercato di sfidare i militari con un linguaggio meno rigoroso sono stati rovesciati, arrestati, esiliati o assassinati.

Il rapporto tra Khan e il capo dell’esercito attuale il generale Asim Munir è considerato difficile dopo che l’ex primo ministro lo ha licenziato da un posto di alto livello dell’intelligence militare nel 2019, quando era al comando.

Khan ha affermato che Munir e altre figure militari di alto livello avevano un interesse personale nel garantire che non tornasse al potere. Secondo il leader rilasciato, l’arresto è stato un pretesto per metterlo in prigione in quanto hanno paura del potere che potrebbe ottenere tramite le elezioni.

La carriera politica di Khan è stata strettamente legata all’establishment militare. Dopo essere stato un leader dell’opposizione politica per oltre un decennio come capo del PTI, è stato solo quando ha ottenuto il sostegno dei militari che è stato visto come un leader valido.

È stato eletto primo ministro nel 2018, ma con l’accusa che i militari avessero manipolato le elezioni a suo favore, un’accusa che Khan ha negato. Durante i primi due anni del suo governo, ha lavorato a stretto contatto con l’esercito in un “regime ibrido“, con i militari che hanno ricoperto posizioni di potere e sono stati visti come i veri detentori del timone.

Tuttavia, Khan si è risentito del controllo militare e ha accusato l’esercito di ricattare il suo governo.

Le sue politiche irregolari, il fallimento del suo accordo con il Fondo Monetario Internazionale e le ripetute critiche agli Stati Uniti hanno frustrato i militari. Khan è stato rovesciato con un voto di sfiducia.

Da quando è stato rimosso dal potere Khan ha mosso una serie di accuse esplosive, ma spesso prive di fondamento, tra cui l’accusa che il governo degli Stati Uniti abbia colluso con i militari per farlo cadere, un’asserzione che gli Usa hanno negato. Ci sono anche accuse di corruzione contro l’ex premier, tra cui la vendita di doni di stato per miliardi di dollari nel caso Toshakhana, e di aver nascosto finanziamenti esteri illegali per il PTI. Tuttavia, lui ha negato tutte le accuse e ha affermato che sono politicamente motivate dal governo di coalizione guidato da Shehbaz Sharif, che non vuole che Khan si presenti alle prossime elezioni.

Ha affermato di aspettarsi che il governo non accetterà le date per le elezioni provinciali e generali, che sono previste per ottobre, ma sta spingendo per anticiparle.

Ha anche detto che se le elezioni non verranno annunciate a breve, il suo partito organizzerà delle proteste per difendere la costituzione del paese. Nonostante la sua relazione con i militari, Khan ha affermato che non vuole il loro supporto, ma solo elezioni libere ed eque.