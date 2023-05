Bonifico, regalo a parenti e amici: la causale che potrebbe evitare i controlli

Bonifico, regalo a parenti e amici: ecco la causale che potrebbe evitare i controlli da parte del Fisco.

Se vuoi inviare denaro a parenti o amici per fare loro un regalo, attenzione sempre alla causale. Se falsa o mancante, potrebbe far scattare i controlli. Solo così eviti l’intervento del Fisco.

Bonifico, come effettuare trasferimenti in denaro in totale sicurezza

Il bonifico è tra gli strumenti più utilizzati per l’invio di somme di denaro. Si tratta di un’operazione veloce, conveniente e soprattutto comoda che permette di disporre di una certa cifra in tempi davvero brevi.

Si tratta oltretutto di un mezzo tracciabile, di quelli preferiti dallo Stato per tenere sotto controllo ogni movimento dei contributi o spostamenti di ingenti o meno somme di denaro.

Fare un bonifico oggi è diventato estremamente semplice. Non c’è nemmeno bisogno di recarsi più in banca. Attraverso il proprio computer o addirittura tramite una specifica applicazione da scaricare sul cellulare, possiamo effettuare questa operazione in pochissimi minuti.

Se anche a te è capitato di effettuare o ricevere bonifici, sai che c’è una voce in particolare a cui bisogna prestare particolare attenzione. Quella della causale.

La causale è un campo sempre presente quando ci serviamo di strumenti come i bonifici per trasferire somme di denaro da un conto a un altro o da una persona all’altra. Se non la compili o non lo fai nel modo corretto, è molto probabile che possano scattare i controlli da parte del Fisco.

Ecco invece la causale che ti permette di regalare soldi ad amici e parenti senza richiamare l’attenzione degli Organi di Controllo.

Ecco la causale che potrebbe evitare i controlli

Quando effettuiamo un bonifico sappiamo bene che dobbiamo rispettare delle regole anche se i soldi che muoviamo sono i nostri.

C’è un controllo serrato da parte di Banche, Agenzia delle Entrate e Organi di Controllo quando si parla di soldi e conto corrente. Per quale ragione? La risposta è una: per evitare evasioni fiscali e traffici illeciti. Ecco dunque perché ci sono dei limiti per l’invio e il prelievo di denaro e soprattutto delle giustificazioni da dare quando si spostano determinate cifre.

Anche tu avrai effettuato sicuramente bonifici a destinatari conosciuti come parenti e amici. Cosa hai inserito in quel caso nella voce causale? Sai che se non fai attenzione potresti innescare una serie di controlli?

Compilare la causale è importante proprio per la ragione che abbiamo esposto sopra: lo Stato vuole assicurarsi che i tuoi soldi non vengano spostati o regalati per scopi illeciti. Ecco perché è necessario che la giustificazione del bonifico sia reale e corretta: solo così si evitano i controlli.

Qual è dunque la causale che dobbiamo riportare quando decidiamo di fare un regalo economico, inviando soldi a parenti e amici? In realtà la risposta a questa domanda è molto semplice: la verità.

È sempre bene essere leali e onesti quando si eseguono operazioni di questo genere perché i controlli fiscali sono sempre dietro l’angolo. Dunque, alla voce causale, se effettivamente si tratta di un pensiero carino per far felice qualcuno, basta scrivere “donazione” o semplicemente “regalo”.

Ancora meglio se motiviamo anche la causa del regalo specificando per esempio se si tratta di un dono di nozze, di un regalo di laurea, di compleanno o semplicemente di un aiuto per l’acquisto di un determinato bene o servizio.

Se compili correttamente la causale, sicuramente non avrai nessun problema. Così facendo lo Stato è tranquillo, sicuro che tu non stia facendo pagamenti illeciti o in nero e d’altra parte tu puoi stare certo che nessuno farà scattare controlli sulla tua persona.

Ovviamente, ed è importante sottolinearlo, i controlli scattano non solo per la compilazione falsa o errata della causale ma anche per tante altre ragioni come le cifre mosse o inviate a uno o più destinatari in maniera piuttosto frequente.

Se c’è il minimo sospetto che non si stia agendo legalmente, ecco che arrivano gli Organi di Controllo a fare chiarezza. Il rischio è di vedersi bloccato il conto corrente e di non poter procedere a pagamenti personali. Per evitare tutti questi problemi, attieniti alle leggi e rispetta questi passaggi quando effettui un bonifico, soprattutto se è un regalo ad amici o parenti:

Indica sempre la causale del pagamento

Specifica se si tratta di regalo o donazione

Indica la ragione del regalo o donazione (esempio: laurea, matrimonio, prestito infruttuoso)

(esempio: laurea, matrimonio, prestito infruttuoso) Indica il grado o rapporto di parentela

Indica nome e cognome del destinatario

Con questi pochi e semplici accorgimenti puoi stare tranquillo. Stai agendo in completa trasparenza e non ci sono ragioni valide per scomodare il Fisco.