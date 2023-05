Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato domenica che l’Ucraina e i suoi alleati possono rendere la sconfitta della Russia “irreversibile” quest’anno. Durante una conferenza stampa congiunta con il cancelliere tedesco Olaf Scholz a Berlino, il leader di Kiev ha dichiarato che è giunto il momento di porre fine alla guerra in Ucraina e di garantire l’integrità territoriale e la sicurezza di tutte le Nazioni europee.

Zelensky ha anche parlato della sua ricerca di aerei da combattimento, sottolineando che l’Ucraina sta lavorando per creare una “coalizione di jet da combattimento” e chiedendo alla Germania di aderire. Tuttavia, ha ammesso che questa non è una decisione facile e che la questione richiederà ulteriori discussioni. Il presidente ha ribadito anche la sua speranza che la guerra finisca con una pace giusta ed equa per l’Ucraina e per tutta l’Europa.

A marzo, la Polonia è diventata il primo membro della NATO a impegnare aerei da combattimento MiG-29 in Ucraina, mentre la Slovacchia ha completato il trasferimento dei suoi 13 caccia MiG-29 ad aprile. Questi sono stati importanti gesti di sostegno all’Ucraina da parte dei suoi alleati nella NATO.

Il tour europeo di Zelensky dopo gli aiuti ricevuti per la difesa ucraina

Durante la conferenza stampa congiunta con il cancelliere tedesco Olaf Scholz a Berlino, Zelensky ha anche ringraziato la Germania per il suo sostegno finanziario e militare all’Ucraina. Ha affermato che l’assistenza tedesca ha contribuito a proteggere le vite dei cittadini ucraini, sia nelle città che nei villaggi, attraverso i sistemi di difesa aerea e i veicoli blindati forniti dalla Germania.

Il leader ucraino ha sottolineato l’importanza del sostegno internazionale per garantire la pace e la sicurezza in Ucraina e in Europa. Ha ribadito la sua speranza che la comunità internazionale continui a sostenere l’Ucraina nella sua lotta per la pace e l’integrità territoriale, e ha espresso la sua gratitudine per il sostegno già fornito.

Il presidente ucraino Zelensky ha incontrato il suo omologo francese Emmanuel Macron al Palazzo dell’Eliseo a Parigi, nell’ambito del suo tour delle capitali europee per ottenere il sostegno degli alleati dell’Ucraina.

Zelensky ha twittato che ogni visita aumenta le capacità difensive e offensive dell’Ucraina e rafforza il legame con l’Europa, aggiungendo che l’incontro con Macron è stato essenziale discutere i punti più importanti delle relazioni bilaterali.

L’Eliseo ha dichiarato che i vertici ucraini e francesi hanno tenuto una cena di lavoro durante la quale Macron “ha riaffermato l’immancabile sostegno della Francia e dell’Europa per ripristinare i legittimi diritti dell’Ucraina e difendere i suoi interessi fondamentali“. I due leader di Francia e i Ucraina hanno discusso della situazione in Ucraina, il sostegno dell’UE all’Ucraina e le relazioni bilaterali tra i due paesi.

Secondo una nota rilasciata dall’Eliseo, la discussione tra Zelensky e Macron durante la cena di lavoro si è concentrata sul sostegno che la Francia sta fornendo all’Ucraina per far fronte alle sue esigenze militari e umanitarie urgenti. I due presidenti avranno modo di discutere anche sulle prospettive a lungo termine dopo il tanto atteso ritorno della pace in Europa, in particolare in base al piano di pace proposto dal presidente Zelensky, che la Francia sostiene.

È ovvio che la situazione in Ucraina e il conflitto in atto così come il sostegno dell’UE all’Ucraina e le relazioni bilaterali tra Francia e Ucraina siano tra i temi principali delle discussioni ufficiali.

La Francia è stata uno dei principali sostenitori dell’Ucraina durante il conflitto in corso e ha fornito assistenza umanitaria e finanziaria al paese. La visita di Zelensky a Parigi è una delle tappe del suo tour delle capitali europee per ottenere il sostegno degli alleati dell’Ucraina nella sua lotta per la pace e l’integrità territoriale.

L’incontro tra Zelensky e Macron a Parigi è avvenuto dopo la visita del leader ucraino in Germania, durante la quale ha ringraziato Berlino per un pacchetto di aiuti militari del valore di 3 miliardi di dollari, il più grande mai concesso finora.

Il capo di Stato di Kiev ha dichiarato che l’Ucraina sta concentrando i propri sforzi su una controffensiva contro le forze russe, annunciando sabato ai giornalisti a Roma che i primi importanti passi dell’azione militare sarebbero stati compiuti presto.

Questi sviluppi indicano che l’Ucraina sta aumentando la sua capacità difensiva e offensiva, grazie al sostegno dei suoi alleati europei. È comunque importante ricordare che la situazione in Ucraina rimane tesa e che una guerra aperta tra Ucraina e Russia sarebbe catastrofica per l’intera regione. La comunità internazionale deve continuare a sostenere la ricerca di una soluzione pacifica e negoziata al conflitto in Ucraina.

Il leader ucraino in colloquio con Sunak nel Regno Unito

Il primo ministro britannico Rishi Sunak ha annunciato un nuovo pacchetto di sostegno militare all’Ucraina che verrà reso ufficiale durante il suo incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Chequers, la residenza di campagna del primo ministro nel Buckinghamshire.

Il pacchetto prevede la fornitura di centinaia di missili di difesa aerea e ulteriori sistemi aerei senza pilota, tra cui centinaia di nuovi droni d’attacco a lungo raggio con una portata di oltre 200 km.

Sunak ha affermato che l’Ucraina ha bisogno del sostegno costante della comunità internazionale per difendersi dalla guerra di aggressione che sta subendo da oltre un anno. Questa nuova fornitura di sostegno militare britannico è arrivata dopo che il Regno Unito ha già consegnato all’Ucraina missili da crociera a lungo raggio “Storm Shadow” prima dell’attesa controffensiva.

Questi gesti dimostrano che la comunità internazionale sta fornendo un sostegno significativo all’Ucraina nella sua lotta per la pace e l’integrità territoriale. Tuttavia, è importante ricordare che una soluzione pacifica e negoziata al conflitto in Ucraina rimane la migliore opzione per tutti i paesi coinvolti nella regione. La comunità internazionale deve continuare a sostenere gli sforzi diplomatici per trovare una soluzione duratura al conflitto.

Il presidente ucraino Zelensky è già arrivato nel Regno Unito per incontrare il primo ministro britannico Rishi Sunak, come annunciato in una dichiarazione di Downing Street. I due leader si incontreranno a Chequers, la residenza di campagna del primo ministro nel Buckinghamshire, per discutere della continua resistenza militare dell’Ucraina alla brutale invasione russa.

Questo incontro segue come sopra citato, l’annuncio del nuovo pacchetto di sostegno militare britannico all’Ucraina, che prevede la fornitura di centinaia di missili di difesa aerea e ulteriori sistemi aerei senza pilota, tra cui numerosissimi droni d’attacco a lungo raggio. Questo sostegno dimostra l’impegno del Regno Unito nel sostenere Kiev nella sua lotta per la pace e l’integrità territoriale.

È probabile che durante l’incontro tra Zelensky e Sunak si discuterà anche della situazione in Ucraina proiettata nel futuro, del sostegno dell’UE all’Ucraina e delle relazioni bilaterali tra Regno Unito e Ucraina. La comunità internazionale deve continuare a sostenere la ricerca di una soluzione pacifica e negoziata al conflitto in Ucraina.

Nel mentre il comandante delle forze terrestri ucraine, il colonnello generale Oleksandr Syrskyi l’avanzata delle truppe a Bakhmut ha dichiarato che l’Ucraina è in grado di contrastare la forza russa, rappresentando il “primo successo dell’offensiva” in una città che ha visto mesi di combattimenti.

In un messaggio sul canale Telegram del Military Media Center ucraino, il generale ha affermato che gli ultimi giorni hanno dimostrato che l’Ucraina può andare avanti e distruggere il nemico anche in condizioni estremamente difficili, nonostante disponga di meno risorse del nemico. Ha inoltre riferito che i combattenti ucraini stanno superando il limite più alto delle capacità umane per combattere l’aggressore, rovinando i piani del nemico.

Ma il generale ha anche sottolineato che questo è solo un successo parziale e che l’operazione per difendere Bakhmut continua. La situazione in Ucraina rimane grave e continua a rappresentare una profonda minaccia per la sicurezza della regione.

È importante che la comunità internazionale continui a sostenere gli sforzi diplomatici per trovare una soluzione pacifica e negoziata al conflitto in Ucraina. L’escalation militare potrebbe avere conseguenze catastrofiche per l’intera regione e la ricerca di una soluzione pacifica è nell’interesse di tutti i paesi coinvolti.