Basilico: con un cucchiaio di questo ingrediente resta sano e rigoglioso per anni

Come prendersi cura al meglio della nostra pianta dell’erba aromatica per eccellenza? La dose equivalente a un cucchiaio di un ingrediente naturale e di facile reperibilità può aiutarci ad avere un basilico sano e rigoglioso per anni.

La cultura italiana è tra le più belle e ricche al mondo, specie per ciò che concerne l’arte culinaria. È risaputo, oramai, quanto la nostra cucina sia amata e apprezzata dai popoli di tutto il mondo. Il merito di questa meravigliosa reputazione, oltre che delle gustose ricette tipiche di ogni regione, è anche e soprattutto delle materie prime che siamo soliti utilizzare, tutte di ottima qualità e con un sapore unico che le contraddistingue.

Anche le spezie e gli aromi, quando si parla di cucina italiana, giocano un ruolo di primaria importanza, sia per insaporire sia per guarnire i nostri piatti. Timo, rosmarino e prezzemolo, infatti, sono solo alcune delle erbe che rendono unica ogni forchettata. Tuttavia, l’aroma che più di tutti è in grado di esprimere l’essenza dell’italianità a tavola è soltanto uno: il basilico. Che sia cotto; crudo; disposto sulla pizza; su un piatto di spaghetti o tra gli strati di una parmigiana, il basilico sprigiona un gusto inimitabile, motivo per il quale, nelle nostre case, non può mai mancare.

Il metodo migliore per averlo sempre a portata di mano è acquistare una piccola pianta e tenerla sul terrazzo o in giardino, ma non è raro che, di punto in bianco, questa si secchi e muoia. In realtà, per evitare che ciò accada, esiste un metodo facile e naturale che tutti possiamo mettere in pratica. Che cosa ci occorre? Un unico ingrediente. Quale? Scopriamolo insieme.

Basilico: come renderlo sano e rigoglioso

Avere a disposizione tutto ciò che ci serve è indispensabile quando cuciniamo, ed è proprio per questo che sarebbe utile avere una pianta per ogni tipologia di erba aromatica. Si possono tenere anche sul terrazzo, non è necessario per forza possedere un giardino, e una di quelle che non può assolutamente mancare è il basilico.

Come tutte le cose, anche questa piccola pianta ha bisogno di essere curata per rimanere sana, bella e rigogliosa nel tempo. Farlo non è difficile, tutto ciò che ci occorre sono dei fondi di caffè. Non tutti sanno che tale sostanza contiene un’elevata quantità di azoto, elemento perfetto per concimare le piante. Questo metodo consiste nell’utilizzare la quantità di circa un cucchiaio di fondi di caffè, e sbriciolarli sul terreno della pianta di basilico prima di innaffiarla. Semplice, ma efficace!

Piccole accortezze

Utilizzare i fondi di caffè per concimare la nostra pianta di basilico farà in modo che questa rimanga rigogliosa per anni. Ma esistono anche altre piccole accortezze che, se messe in pratica, possono fare la differenza. Per prima cosa, subito dopo l’acquisto della pianta, è buona norma rimuovere non solo l’involucro di plastica in cui è contenuta, ma anche eventuali foglie e rami secchi.

A questo punto, è molto importante decidere il posto in cui posizionare la pianta. Il basilico ha bisogno della luce del sole per crescere bene, motivo per il quale si può tenere in terrazzo. Il caldo eccessivo, però, può danneggiarla. In primavera, dunque, accertiamoci che la temperatura alla quale lo esponiamo non scenda al di sotto dei 15°C, e che d’estate non superi, per contro, non superi i 30°C.

È molto importante, infine, assicurarsi che nel sottovaso non ci sia acqua in eccesso dopo averlo innaffiato. La sua presenza, infatti, potrebbe far marcire le radici della pianta.