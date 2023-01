Donzelli è finito nel mirino delle opposizioni per il suo ruolo nel Copasir

La bagarre nata dalle parole di Giovanni Donzelli, deputato di Fratelli d’Italia, alla Camera contro il Partito democratico non accennano a placarsi, anzi. Se prima sono stati solo i dem a puntare il dito contro l’intervento, sul caso di Alfredo Cospito, del meloniano di ferro, alla ripresa della seduta dell’Aula ci si sono messi anche i parlamentari del MoVimento 5 stelle e quelli del terzo polo ad andare contro le esternazioni del vicepresidente del Copasir, tanto che, almeno su quello, si è dovuto giustificare.

Nel mirino non ci sarebbero tanto le parole contro Debora Serracchiani, Andrea Orlando, Silvio Lai e Walter Verini, ma alcuni passaggi che, per le opposizioni, Donzelli sa in qualità di vicepresidente del Comitato parlamentare per la Sicurezza della Repubblica. Per lui, però, non è così: degli incontri di Cospito, in carcere a Sassari, sa perché sono pubblici e depositati al ministero della Giustizia.

Donzelli è finito nel mirino anche del MoVimento 5 stelle e del terzo polo (e per il suo ruolo nel Copasir)

Se l’intervento di Giovanni Donzelli di oggi alla Camera doveva essere un modo per attirare nuovi consensi a Fratelli d’Italia, il partito della presidentessa del Consiglio, Giorgia Meloni, un po’ in calo negli ultimi sondaggi, non sappiamo se avrà l’effetto desiderato, sicuramente, però, gli è tornato indietro come un boomerang. E ha sollevato non poche polemiche.

Nella lista degli “haters”, infatti, non ci sono più solo i deputati e i parlamentari del Partito democratico che sono stati accusati quasi di fare affari con la mafia perché sono andati a trovare Alfredo Cospito, l’anarchico in regime di 41 bis che da cento giorni è in sciopero della fame per convincere le istituzione a revocarglielo, ma ci si possono iscrivere anche quelli del MoVimento 5 stelle e del terzo polo, tra l’altro molto difficili nel mettersi d’accordo di questi tempi.

Alla ripresa della seduta, a puntare il dito contro le fonti del deputato meloniano ci hanno pensato anche Federico Cafiero De Raho e Maria Elena Boschi, che hanno ritenuto che tutti i passaggi di cui ha parlato, soprattutto gli incontri che in carcere, a Sassari, ha avuto il 55enne pescarese, siano di sua conoscenza in quanto vicepresidente del Copasir.