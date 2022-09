Donna ucraina scomparsa a Napoli: trovato il corpo senza vita di Hanna Hryhorenko

È scomparsa il 31 agosto una donna di origine ucraina a Napoli. Sono state avviate le ricerche per ritrovarla, ma purtroppo è stato rinvenuto ieri sera il corpo privo di vita della 68 enne. Si indaga ora per fare chiarezza su questo tragico evento consumatosi nel napoletano.

È dal 31 di agosto che si cerca la donna scomparsa nel nulla a Napoli. Si erano completamente perse le tracce della donna di 68 anni e ora il tragico ritrovamento. Il corpo privo di vita della donna di origini ucraine è stato rinvenuto dalle forze dell’ordine nei pressi di Giugliano.

Ora si indaga per fare luce su questa morte. L’ultima volta che la donna ha dato segni di vita è stato proprio il giorno della sua scomparsa, in quanto avrebbe contattato telefonicamente una sua amica spiegandole di essersi persa. Da allora non si sono più avute sue notizie fino ad oggi, quando il suo corpo è stato ritrovato senza vita a Giugliano.

Le autorità hanno avviato le dovute indagini per dare una risposta alle tante domande che avvolgono questo caso.

La scomparsa della donna

La donna in questione è scomparsa senza lasciare più tracce circa una settimana fa. Il 31 agosto, dopo aver telefonato una sua amica spiegandole di essersi persa, non è stata più sentita. Immediatamente erano state fatte partite le ricerche della donna, ma sembrava scomparsa nel nulla.

A nulla sono serviti i droni e le unità cinofile a sostegno della ricerca. La donna di origine ucraine, sbarcata in Italia poiché in fuga dalla guerra nel suo paese, era scomparsa. Il tragico evento è avvenuto a Napoli e il corpo della donna è stato ritrovato senza vita nei pressi di Giugliano.

Il ritrovamento del corpo senza vita

Ieri sera è arrivata la tragica notizia: è stato ritrovato il corpo della donna scomparsa senza vita. È stata rinvenuta H.H., la 68enne scomparsa nel napoletano il 31 agosto. Il corpo esanime della donna di origini ucraine è stato ritrovato presso l’Asse Mediano a Giugliano, in provincia di Napoli.

Il ritrovamento è stato possibile grazie alla segnalazione da parte di un automobilista passato di lì. A quanto riportato, il corpo è stato ritrovato all’altezza del chilometro 14 nella direzione di lago Patria.

Sono ancora in corso i dovuti accertamenti da parte dei carabinieri per far chiarezza sul caso e identificare le cause della morte. Certamente nei prossimi giorni si avrà un quadro più chiaro della situazione e sarà possibile dare riposata a tante domande sollevate da questo tragico ritrovamento.