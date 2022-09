Aceto in lavatrice, lo stanno facendo tutte le casalinghe e il motivo ti lascerà a bocca aperta

L’aceto in lavatrice è la nuova frontiera del pulito e più nessuno in casa ci rinuncia. Perché adottare questo sistema? Il motivo è sensazionale.

Se fino a ieri avete usato l’aceto per condire l’insalata, sappiate che ci sono mille motivi per farlo anche con la lavatrice. Questo rimedio naturale è ottimo per il suo potere sgrassante e disinfettante, tanto che moltissime persone hanno iniziato ad usarlo anche per le faccende di casa.

Aceto in lavatrice: proprietà e metodi d’uso

Come accennato, l’aceto presenta una serie di proprietà e benefici che estendono il suo utilizzo oltre la cucina. Moltissime persone hanno scoperto il suo potere igienizzante, pulente e sgrassante per le superfici così da non dover utilizzare prodotti chimici e cari.

Non solo, questo rimedio naturale può essere usato anche in lavatrice e non solo per un unico scopo ma tantissimi. Non ci credete?

Aceto in lavatrice per eliminare il calcare

La lavatrice è un elettrodomestico fondamentale in casa, perché lava tutti i capi di abbigliamento e li restituisce profumati oltre che igienizzate. Purtroppo questo elettrodomestico è anche delicato e il continuo contatto con l’acqua potrebbe prevedere la formazione del calcare.

Per non compromettere la sua funzionalità, l’aceto è ideale per rimuovere il calcare dalla lavatrice. Come fare? Versare nel cestello un litro di aceto di vino bianco e poi avviare il programma a 30° (con lavaggio a vuoto).

L’aceto elimina i cattivi odori

L’aceto bianco di alcol è superlativo quando si tratta di eliminare tutti i cattivi odori. Spesso e volentieri le lavatrici non vengono pulite e i capi prendono un odore impossibile da sopportare. In questo caso prendere l’aceto e mescolarlo con mezzo litro di acqua. La miscela dovrà essere messa dentro un flacone spray e poi vaporizzarla dentro il cestello: lasciare agire per 60 minuti con la porta aperta e il gioco è fatto.

Se l’odore è persistente, aggiungere al composto mezzo bicchiere di succo di limone bio che aiuterà a disinfettare e avere un buonissimo profumo. La stessa miscela può essere usata per pulire il cassetto della lavatrice.

Ammorbidisce i vestiti e ravviva i colori

Questo aceto bianco di alcol è usato anche per ammorbidire naturalmente i vestiti. Penetra lungo i tessuti e ammorbidisce, senza rovinare le trame. Versare 4 cucchiai di aceto nella vaschetta dedicata durante l’ultimo risciacquo per un effetto sorprendente.

Per aggiungere anche una nota di profumo, usare gli oli essenziali e non si dovrà più acquistare alcun ammorbidente. Per ravvivare i colori che sono oramai sbiaditi, il consiglio è di usare questo prodotto versandone un misurino nella vaschetta dell’ammobidente per fissare il colore e rendere i capi come nuovi.

Oltre all’aspetto illuminante, servirà anche a contrastare l’accumulo di detersivo che è il responsabile numero uno per lo sbiadimento dei tessuti. Una nota importante: l’acqua del lavaggio dovrà essere fredda e non calda.

Per il suo effetto sbiancante naturale

Per i capi bianchi si fa sempre fatica a capire come muoversi nella maniera corretta. Sono delicati e spesso tendono ad ingiallirsi, finendo nel cestino.

Per recuperare il bianco naturale, basterà versare una tazzina di aceto bianco di alcol nella vaschetta della lavatrice avviando il lavaggio apposito per capi bianchi: il suo potere sbiancante vi stupirà.

In linea generale, prima di usare questi metodi, controllare sempre i consigli del produttore e le caratteristiche della lavatrice per non rovinarla.