Domenico Modugno, avete mai visto il famoso (e segreto) figlio: conosciutissimo da tutti

Alla trasmissione Oggi è un altro giorno è stato presentato il figlio segreto di Domenico Modugno che, in realtà, è famosissimo. Vediamo chi è.

Il racconto legato a Domenico Modugno è stato fatto negli studi di Rai Uno.

Il ricordo di Domenico Modugno

Nato il 9 gennaio del 1928, Domenico Modugno è stato un grande artista che ha spaziato dal mondo della musica a quello del cinema, passando persino per la politica. Impossibile essere stati a Polignano a Mare, sua città natale e non aver visto la statua a lui dedicata. Il cantautore morì nel 1994 a Lampedusa.

Chi è suo figlio

In diretta televisiva, nel corso della trasmissione Oggi è un altro giorno, Fabio Camilli ha rivelato di essere il figlio segreto di Domenico Modugno. Nel corso del programma televisivo di Rai Uno, l’uomo ha raccontato che, a metterlo davanti alla verità fu una sua ex fidanzatina. Si chiamava Silvia e, un giorno, gli telefonò con urgenza per raccontargli della relazione di lei con il suo amico Marcello. Al che, Camilli rispose:

“Non c’è problema, ma lei mi rispose che la questione non era questa ma che Marcello le aveva confidato che io e lui eravamo fratelli”.

Grazie a quella rivelazione, lui fu in grado di fare due più due e mettere insieme i tasselli. Per lui fu una vera e propria sorpresa, anche perché Marcello era uno dei suoi migliori amici.

Al momento della telefonata, Camilli era in ospedale militare e il racconto di Silvia gli sembrò surreale. Tanto che, ai suoi genitori, decise di non raccontare nulla. Comprese soltanto dopo che, probabilmente, l’astio che nutriva suo padre nei suoi confronti era perché avesse un sospetto che lui non fosse il suo figlio naturale. La sua infanzia non fu molto felice dal punto di vista affettivo, tanto che, quell’amore che gli è sempre mancato da piccolo, lo ha cercato al di fuori della famiglia.

Più che parlarne in famiglia, decise di confidarsi con gli amici e scoprì che, in realtà, lo sapevano tutti. Così, prese coraggio e si confrontò con sua madre che gli confessò di non sapere con esattezza se fosse il figlio di Modugno, anche se gli confermò la relazione.

Camilli ha raccontato anche di non essere mai andato a trovare Domenico Modugno e di aver ottenuto il cognome del padre dopo diverse battaglie legali. Del resto, Modugno era stato colpito da un ictus in quel periodo ed essendo protetto dalla sua famiglia, era difficile avvicinarlo. Camilli ha riferito soltanto che un suo rimpianto e non aver mai scoperto cosa pensasse suo padre naturale di lui. In ogni modo, non si pente di nulla.