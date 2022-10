Doccia calda: l’orario migliore per risparmiare in bolletta

Per risparmiare in bolletta è consigliato fare la doccia calda in una determinata fascia oraria.

Non c’è cosa più rilassante di farsi una doccia o un bel bagno caldo dopo aver avuto una giornata frenetica o pesante dal punto di vista psicologico e fisico e quindi vogliamo distendere i nostri nervi.

Basti pensare che la sensazione di acqua calda e di pulito sul nostro corpo può scacciare via tutti nostri pensieri negativi lavandoli via dalla nostra mente durante la cura della nostra pelle.

Doccia: ecco l’orario migliore per risparmiare in bolletta

Pertanto il momento della doccia è molto importante perché riusciamo a rilassarci talmente tanto da essere noi stessi e a fare in modo che tutto possa passare in secondo piano in questo momento così speciale della nostra giornata.

Infatti, si usa molto dire “cantare sotto la doccia” per via del fatto che essendo un momento intimo e particolare, anche le persone più inibite canticchiano una canzone senza timore.

Ma c’è chi passa tantissimo tempo sotto la doccia e questo non fa altro che aumentare il consumo di energia e quindi di far aumentare la bolletta in quanto si consuma acqua calda in maggior quantità.

Proprio uno degli argomenti degli ultimi mesi è quello dell’aumento del costo dell’energia e di conseguenza molti italiani stanno cercando un modo per far fronte a queste difficoltà degli ultimi tempi.

Nonostante il vecchio Governo ha stanziato dei Bonus per determinate categorie di cittadini, questi non risultano essere sufficienti e si sta sempre più andando a trovare un metodo per risparmiare sul costo dell’energia.

Ma non tutti sanno che esistono delle fasce orarie dove il consumo di kWh si riduce rispetto ad altri momenti della giornata e pertanto è consigliabile fare la doccia in queste ore per non ritrovarsi sorprese in bolletta.

Queste fasce orarie sono in vigore dal 2009 quando l’Autorità AEGG le ha introdotte per poter migliorare la gestione dei consumi dei suoi clienti avendo un vantaggio sul costo dell’energia.

La fascia oraria migliore per farsi un bel bagno

In Italia, si sono così formate tre fasce orarie dove l’energia tende ad essere più costosa nelle ora di punta e meno costosa in alcune ore in cui la domanda energetica è minore rispetto alle altre.

Di conseguenza troviamo la fascia oraria di categoria F1 che va dalle 8.00 alle 19.00 del lunedì fino al venerdì, escluse le festività nazionali, dove questo tempo è considerato quello delle ore di punta, dove in molti richiedono l’energia per utilizzare i loro elettrodomestici.

Subito dopo, dalle 7.00 alle 8.00 e dalle 19.00 alle 23.00 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 7.00 alle 23.00 tranne le festività nazionali, abbiamo la fascia F2 considerata quella delle ore intermedie.

Come ultima abbiamo la fascia F3 che è quella delle ore fuori di punta che vanno dal lunedì al sabato dalle 23.00 alle 7.00 e le domeniche e i festivi per tutta l’intera giornata.

Quindi è utile, se si vuole risparmiare in bolletta, spostare le proprie abitudini e farsi la doccia prima di andare a coricarsi a letto e quindi dalle 23.00 in poi fino alle 7.00, nei casi in cui è possibile.

Inoltre, farsi un bagno caldo o una doccia prima di addormentarsi favorisce il sonno e ci aiuta a rilassarci più rapidamente anche grazie all’uso di alcuni bagnoschiuma ed oli essenziali che ci renderanno più piacevole il momento del nostro bagno.

Però ci sono alcune persone che non riescono, per via di vari impegni e per via di altre situazioni a riuscire ad entrare in doccia negli orari indicati dalla fascia oraria F3 e quindi devono optare per altre soluzioni per risparmiare in bolletta.

Infatti, molti fornitori mettono a disposizione ai loro consumatori vari piani tariffari che possono essere allettanti a seconda dell’uso dell’energia elettrica che si spende quotidianamente.