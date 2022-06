Djokovic è tornato super, spazzato via Kokkinakis

Prestazione superlativa di Novak Djokovic che accede al terzo turno di Wimbledon superando agevolmente l’ostacolo Kokkinakis in poco più di due ore tornando a far vedere un tennis di altissima qualità



Si, Novak Djokovic è decisamente tornato! Grande prestazione del campione in carica di Wimbledon che si sbarazza facilmente di un Kokkinakis mai in grado di impensierire il tennista serbo.

Risposta importante da parte del sei volte vincitore di Londra che, a maggior ragione dopo lo sfortunato ritiro di Matteo Berrettini, diventa il grande favorito per la vittoria finale del torneo.

Il ritorno di Djokovic

Finalmente una vittoria convincente da parte di Djokovic che mostra una delle sue migliori versioni di questo 2022 per superare l’ostacolo Kokkinakis in tre comodi set.

Dopo qualche incertezze nel primo turno prosegue a gonfie vele la missione di Novak Djokovic verso il settimo sigillo a Wimbledon, prestazione di alto livello oggi sul centrale di Londra dove il tennista serbo ha deliziato i presenti con i migliori colpi del suo fantastico repertorio.

Finisce 6/1,6/4,6/2 per il tennista di Belgrado con Kokkinakis che nulla può di fronte allo strapotere fisico e tecnico del 20 volte campione slam.

Sinner risponde presente!

Ottima prova anche per Jannik Sinner che conferma le ottime sensazioni del match contro Wawrinka liberandosi facilmente dello svedese Ymer mai in grado di impensierire veramente l’azzurro.



L’altoatesino conquista la sua seconda vittoria in carriera sull’erba dando continuità in un torneo dove di giorno in giorno sta dimostrando di poter mettere in mostra tutto il suo talento.

L’obiettivo del giovane talento italiano è quello di arrivare alla seconda settimana dove sfruttando l’erba più “consumata” potrà sfruttare i suoi colpi potenti per mettere in difficoltà anche i grandi favoriti per la vittoria finale.