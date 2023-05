“Divorzio dietro l’angolo”, voci impreviste da Windsor: loro potrebbero separarsi

Per Harry e Meghan è divorzio dietro l’angolo secondo i tabloid britannici, ma i fan della coppia non ci stanno. Cosa succede.

Continuano a rincorrersi voci sul presunto divorzio di Harry e Meghan Markle. Nelle ultime settimane, le copertine di tabloid americani e britannici hanno continuato a dare per certa la notizia, insinuando che il principe e sua moglie stiano mantenendo in piedi un matrimonio di facciata. I fan della coppia, comunque, non hanno particolarmente apprezzato queste speculazioni.

Harry e Meghan prossimi al divorzio

Non hanno pace il principe Harry e Meghan Markle. Dopo la notizia dell’incidente sfiorato a Manhattan, ecco che inizia a farsi strada una nuova voce: i duchi di Sussex sono prossimi al divorzio.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso, spingendo i giornali statunitensi a dare per certa questa notizia, è stato quanto accaduto in occasione del Women of Vision Awards di qualche settimana fa.

Harry e Meghan hanno presenziato all’evento sfilando sul red carpet e mostrandosi uniti e innamorati. Unica pecca: lei non indossava l’anello di fidanzamento.

E dopo una serie di congetture, tutte smentite, sulle svariate motivazioni per cui un dettaglio del genere potesse essere una semplice casualità, e non indice di una crisi matrimoniale in atto, ecco la notizia lapidaria. Harry e Meghan sono in crisi, il divorzio è dietro l’angolo.

Non solo, i più maliziosi sostengono che la coppia abbia in realtà deciso di mantenere in piedi il matrimonio per pura formalità e finzione, dando un’apparenza di unità e amore a chi guarda da fuori. Il motivo? Entrambi guadagnano di più da una situazione di questo tipo piuttosto che dal divorzio.

A dimostrare che questa teoria sia fondata ci sarebbero proprio le numerose apparizioni pubbliche in cui ultimamente abbiamo osservato Harry e Meghan.

Oltre al Women of Vision Awards, poche settimane fa la coppia era allo stadio, sorridente e felice mentre la Kiss Cam la inquadrava. Una felicità secondo molti eccessivamente ostentata, e che stride con i musi lunghi di Harry e Meghan visti in circostanze più “private”.

Divorzio dietro l’angolo, ma i fan della coppia non ci stanno

Da un lato, quindi, la quasi certezza di una rottura imminente lanciata dai giornali inglesi e americani. Dall’altro, l’appello dei fan della coppia, stanchi di tutti questi gossip.

Il susseguirsi di scandali e gossip che ha animato la vita della famiglia reale inglese nell’ultimo periodo, in particolare le vicissitudini di Harry e Meghan, “scappati” dalla corte, ha coinvolto diverse persone.

Questi fan dei duchi di Sussex continuano a seguire appassionatamente la seconda stagione della loro storia d’amore, e non gradiscono le continue insinuazioni fatte dai giornali. A rappresentarli, un appello lanciato da uno dei fan tramite l’Independent.

Questo giovane di nome Samuel ha raccontato di essere sposato da poco e di aver rivisto in Harry e Meghan l’amore che lui stesso prova da novello sposo.

Secondo questo fan, il trasferimento negli USA e la nuova vita che la coppia ha avuto modo di costruirsi, lontano dagli obblighi della famiglia reale, gli hanno permesso di ritrovare l’unità e l’amore che avevano nel primo periodo del loro matrimonio.

Samuel contesta l’operato dei giornalisti, che stanno “cavalcando l’onda” di questa presunta crisi, e si fa portavoce di un “team di fan” della coppia, che spera in un ritorno dei duchi di Sussex nel Regno Unito, insieme.

Nonostante i continui pettegolezzi sulla crisi nera che starebbe investendo il matrimonio di Harry e Meghan, quindi, c’è ancora chi resta fiducioso: quegli sguardi e sorrisi non possono essere un caso.