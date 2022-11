Divorzio a corte, Re Carlo III avrebbe già deciso tutto: cosa sta per accadere

Re Carlo ha le idee più chiare che mai, la strategia è decisa: divorzio a corte. Ecco cosa sta per accadere nella Royal Family.

Un nuovo colpo di scena stravolge le vite della famosa famiglia reale: il divorzio è inevitabile. Il nuovo sovrano ha previsto tutto. Trema la Monarchia.

La Corona trema

Un nuovo giorno è iniziato e come non parlare dell’ennesimo scandalo che travolge la Royal Family? Il nuovo monarca, Re Carlo, sta dando a parlare a tutto il mondo.

Non lo mettiamo in dubbio: essere figlio della Regina Elisabetta mica è cosa di poco conto, lo sappiamo. Ma re non solo si diventa, essenzialmente si nasce e Charles si ritrova con questo “fardello” da portare sulle spalle. D’altronde a qualcuno doveva pur toccare.

Lui, il prediletto, il preferito di Queen Elizabeth si ritrova ora ad essere reggente del Regno Unito ma anche patriarca di una famiglia complessa che adora dare scandalo ogni giorno.

A proposito di scandali e gossip, sta per accadere qualcosa di incredibile nel Regno Unito e tutto per volere proprio di Re Carlo. Arriva la soffiata da Buckingham che fa tremare la Monarchia e che potrebbe ripristinare l’ordine dinastico: il divorzio è inevitabile, tutto è destinato a cambiare per sempre.

Divorzio a corte, Re Carlo ha deciso tutto

Non tira buon vento nel Regno Unito. Re Carlo ha le idee chiarissime e ha già in mente cosa fare. Il divorzio è necessario per ripristinare l’ordine monarchico e familiare: Harry deve tornare a casa ma senza Meghan.

Il nuovo monarca inglese, secondo quando affermato dal settimanale Neue Post, avrebbe già ordito un piano per stappare il suo secondogenito dalle grinfie della ex attrice americana.

Da quando la Markle ha messo piede a corte, il principe è cambiato sotto ogni punto di vista: bye bye ai doveri di corte, bye bye alla Royal Family. Harry, convito da Meghan, decide di punto in bianco di lasciare la sua nazione e di rinunciare a molti titoli che in quanto principe inglese gli spettavano di diritto.

La famiglia reale non ha mai accettato davvero l’addio di Harry. Da quel momento, i rapporti tra il secondogenito di Diana e gli altri membri della Royal Family, inevitabilmente si sono incrinati.

Carlo però è stufo e vuole ripristinare tutto. Afferma il settimanale tedesco che il figlio della Regina Elisabetta avrebbe già in mente un piano per far sì che Harry possa divorziare il prima possibile da Meghan.

D’altronde nessuno crede che il matrimonio dei due duchi del Sussex duri più di tanto. Addirittura una veggente tale Georgina Walker, annunciò che secondo le sue visioni, il matrimonio dell’attrice americana con il principe inglese sarebbe durato massimo 5 anni.

Considerando che si sono sposati nel 2018, insomma facendo due calcoli, la loro unione dovrebbe essere già quasi al capolinea. Oltreoceano nel frattempo si mormora che il principe Harry non sarebbe poi così contrario a ritornare in Inghilterra.

In realtà, da quando si è trasferito in America, sente la nostalgia della sua famiglia che vede di rado. Non viaggia mai in Inghilterra e se lo fa è solo per poche ore. Anche la Regina Elisabetta, si racconta che in passato abbia cercato di coinvolgere il nipote nuovamente nei suoi doveri di corte chiedendogli di separarsi da Meghan ma nulla di fatto, almeno fino ad ora.

Carlo riuscirà nel suo intento? Harry e Meghan divorzieranno e il principe inglese ritornerà a casa? I sudditi sarebbero felicissimi di raccoglierlo a braccia aperte. La sua assenza si fa sentire. Manca all’Inghilterra, Harry, e tutti sono sicuri che anche lui senta la mancanza di casa.

Il tentativo di Carlo di riportare Harry nel Regno Unito è solo per riavere indietro la sua famiglia. Il sovrano è convinto che il posto del principino sia in Inghilterra ma soprattutto lontano da Meghan.

Si pone però un’altra questione complicata, quella dei bambini. Se fino ad ora Harry è rimasto legato a Meghan è anche perché teme di perdere la custodia di Archie e Lilibet ma in quanto figli di Harry, principe inglese, i bambini appartengono alla corona.