Pensava fosse un pesce, quando tira l’amo capisce di aver pescato tutt’altro

Quello che è accaduto ad un pescatore col suo amico, mentre stava pescando è incredibile, ha avuto una strana sorpresa anche se pensava fosse un pesce. Cosa era realmente? Eccolo raccontato qui a seguire.

Al tiro dell’amo ecco la sorpresa: pensava fosse un pesce

Due amici hanno deciso di andare a pesca in un torrente del Colorado, ma quando uno dei due ha tirato l’amo non poteva credere ai propri occhi. Invece di pescare comuni pesci, ha tirato su una sorta di alligatore, che però non ha tenuto. Scopriamo cosa hanno fatto i due amici!

La pesca è un’attività che interessa molte persone e quando hanno del tempo libero cercano di praticarla perché è rilassante e divertente. Non solo, pescando si possono portare a casa diversi esemplari da cucinare, ottimi per preparare gustosi pranzetti.

Ma non sempre o pesci pescati rispondono alle aspettative e talvolta possono esserci delle sorprese. Come quella capitata a due amici che hanno deciso di andare a pescare presso un torrente in Colorado.

Dopo aver atteso un po’ che abboccava qualche pesce all’amo, uno dei due capì che stava per pescare qualcosa di grosso perché sentiva la forza provenire dall’acqua di qualcosa che tirava. Cominciò ad arrotolare il mulinello per portare su il pesce e quando lo fece ecco la sorpresa: si trattava di un alligatore molto carino, veramente bello da guardare!

Il pescatore lasciò andare l’alligatore

L’alligatore catturato aveva dei movimenti sinuosi, era snello e faceva le bizze, come se volesse giocare. Di certo non era quello il pesce che Brandon il suo amico volevano pescare, quindi non era neanche loro intenzione tenerlo.

Così i due amici pensarono bene di lasciarlo andare via e di farlo rientrare nelle acqua da dove era stato catturato. L’animale fu felice di andare e corse via in un baleno, rimettendosi nelle acque che per lui erano sostentamento di vita.

Brandon e l’amico non erano affatto delusi, erano anzi contenti di aver lasciato libero l’alligatore, ma adesso dovevano buttare ancora una volta l’amo e vedere se potevano pescare qualcos’altro. Non sapevano la sorpresa che li attendeva, questa volta ben più grossa della precedente!

Pensava fosse un pesce: dall’amo spunta un carapace

I due amici non sapevano che ci potessero essere altre grosse sorprese per loro. Così hanno ributtato l’amo nel torrente e atteso ancora un po’ per vedere se abboccavano altri pesci. All’improvviso sentono uno strattone alla lenza e capiscono che si tratta di qualcosa di grosso.

Fanno presa sulla lenza e arrotolano velocemente il mulinello per far salire l’amo e il pesce che aveva abboccato. E qui c’era l’altra sorpresa! Quello che si vedeva era un carapace e la testa che faceva capolino, e che si muoveva un po’ a destra e un po’ a sinistra.

L’amico ha fatto forza con le mani e alzato il carapace della tartaruga per portarla a riva, e così fece. Finalmente la portò fuori dall’acqua e rimase sconcertato quando vide la sua conformazione. Sembrava un dinosauro, era enorme e spaventoso, e anche impressionante da guardare.

L’animale è stato lasciato libero

La tartaruga sembrava avesse delle ferite, probabilmente causate dai morsi degli alligatori che in quel torrente erano popolari. La tartaruga catturata dai due amici non si muoveva bene, proprio a causa di qualche azzanno da parte degli alligatori che aveva compromesso alcune funzioni.

L’animale era tutto pieno di fango per via del fatto che Brandon lo aveva portato a terra. I due amici capirono che non potevano fare nulla per quell’animale e così decisero di lasciarlo libero e lo misero vicino all’acqua, così in pochi passi sarebbe finito nel torrente.

La tartaruga pesava tantissimo e spingerla era veramente faticoso, quindi era meglio lasciarla lì e pian piano lei sarebbe finita nel suo habitat naturale. Se fosse rimasta fuori sarebbe morta presto sicuramente, mentre in acqua poteva durare di più.

Come abbiamo visto, i due amici hanno avuto una sorpresa incredibile, prima con l’alligatore e poi con la tartaruga!