Divani e letti artigianali: le proposte d'arredo di Vama Divani

Arredare casa è un’impresa difficile e complessa, infatti è indispensabile scegliere ogni elemento in modo accurato, considerando sia il lato estetico sia la funzionalità degli arredi. Soprattutto negli ultimi anni, gli arredamenti artigianali sono diventati sempre più richiesti, dato che sono soluzioni di offrire un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Il nostro Paese è famoso nel mondo per l’eccellenza delle aziende specializzate, imprese che assicurano lavorazioni fatte a mano di altissima qualità, rifiniture curate nei minimi dettagli e l’esclusività del design made in Italy.

Ad esempio, nel settore dei divani e letti artigianali è possibile trovare le proposte realizzate dalla fabbrica di Vama Divani, nella quale vengono realizzati elementi d’arredo con un elevato valore aggiunto, per un connubio perfetto fra tradizione e innovazione.

I divani artigianali di alta qualità per l’arredamento della zona giorno

All’interno del catalogo di VAMA Divani, azienda attiva dal 1972 e oggi presente anche online con uno store digitale dedicato, è disponibile una collezione completa di divani artigianali di alta qualità, tutti rigorosamente lavorati a mano da esperti artigiani qualificati.

Uno dei prodotti di punta è il pregiato divano Chesterfield, un arredo unico nel suo genere, in grado di affascinare intere generazioni, caratterizzato dal rivestimento a bottoni realizzato tramite la tecnica capitonné, che ne valorizza l’aspetto estetico e rende la struttura davvero robusta.

Chi vuole arredare la casa in modo tradizionale può scegliere tra un’ampia gamma di divani classici, dall’elegante modello Bellepoque, con inserti in legno nazionale e rivestimento in pelle per il massimo comfort, fino al divano Milena con schienale alto, finiture in noce e copertura in pelle fiore non trattata, progettato appositamente per residenze con un design rustico.

Per abitazioni più contemporanee, è possibile optare per un divano moderno, scegliendo un arredo davvero originale per rendere unico il look del salotto, ad esempio optando per le forme particolari del divano in pelle New Zealand. Presso VAMA Divani si possono trovare anche soluzioni per chi ha bisogno di ottimizzare lo spazio in casa, oppure ottenere configurazioni complesse. In questo caso, una soluzione efficace è rappresentata dai divani angolari, modelli come il trapuntato Hollywood o il componibile Tokyo, che consentono di sfruttare lo spazio grazie a un dimensionamento impeccabile. Un altro arredo molto funzionale è il divano letto, con il quale risolvere eventuali problemi di spazio e creare un arredamento versatile, per ricevere ospiti inattesi oppure per ottimizzare la zona giorno in attesa del trasferimento in una residenza più grande per la propria famiglia.

Letti artigianali: i modelli più gettonati

Il letto è un arredo essenziale in qualsiasi abitazione, la cui scelta richiede particolare attenzione per garantire non solo la giusta qualità estetica, ma anche per assicurare un adeguato comfort durante il riposo notturno.

Ad esempio, un modello molto apprezzato è il letto artigianale imbottito, con una struttura di appoggio da sfruttare per riporre lenzuola, coperte e altri capi per la camera da letto, una soluzione pratica ed efficiente, con meccanismi molto semplici di sollevamento e testate davvero comode e morbide.

In alternativa, è possibile scegliere un letto senza testata, un’opzione più funzionale, ideale per un arredamento minimalista e moderno, con letti matrimoniali, singoli o con sistema estraibile per aumentare all’occorrenza l’ospitalità della zona notte. Naturalmente, è possibile scegliere un letto artigianale moderno o classico in base allo stile della casa, dopodiché si può personalizzare definendo le misure e i materiali a seconda delle proprie necessità, ad esempio preferendo un rivestimento in tessuto oppure in pelle naturale.

Perché scegliere arredi artigianali per la propria casa

La scelta di arredamenti artigianali rappresenta sempre una soluzione più efficiente, in quanto si tratta di un’opzione che mette a disposizione diversi vantaggi e benefici.

Innanzitutto, è possibile acquistare arredi di alta qualità, realizzati a partire dall’uso di legni certificati, in grado di conferire maggiore robustezza alla struttura di letti e divani, con rivestimenti in materiali accuratamente selezionati come pelli non trattate e tessuti pregiati, per un prodotto resistente che dura nel tempo, che offre anche il massimo comfort abitativo.

Allo stesso tempo, questi arredi garantiscono un design esclusivo, per distinguere lo stile della propria abitazione e rendere ogni ambiente originale e adatto alle proprie esigenze, per migliorare la vivibilità della residenza e ottenere un risultato estetico ottimale.

Inoltre, si tratta di investimenti intelligenti, poiché rispetto agli arredi commerciali prodotti in serie quelli artigianali sono più resistenti, meno soggetti all’usura e mantengono a lungo la qualità del design.

Ovviamente, un punto di forza importante è la possibilità di ottenere lavorazioni su misura, individuando insieme all’impresa la soluzione migliore in base alle proprie necessità.

Presso VAMA Divani è possibile trovare tutto il necessario per arredare l’abitazione con stile, dal catalogo completo di letti, divani e poltrone artigianali personalizzabili, alla possibilità di richiedere la creazione di arredi unici a partire anche da un semplice disegno o una foto, avvalendosi dell’esperienza dell’azienda per rendere davvero speciale la propria casa.