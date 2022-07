Disgrazia in casa reale inglese, addio al principino: vita spezzata | Famiglia distrutta

La casa reale inglese è stata investita da una nuova terribile disgrazia. Vediamo che cosa è successo questa volta.

Non c’è dubbio che a capo della casa reale inglese ci sia la Regina Elisabetta che, in realtà, è protagonista anche di altre funzioni.

Casa Reale inglese: cosa è successo questa volta?

La casa reale inglese è retta da una sottile ironia che riguarda la Regina. Sì, proprio lei è a capo di un’istituzione da vecchia data. Inoltre, è a capo anche di milizie, marina, chiesa e aviazione.

Dopo tutta questa premessa, una cosa sicuramente non incarna la Regina Elisabetta: il femminismo.

Ad esempio, la Regina ha sempre cercato di non commentare o mettersi al centro di questioni relative a diritti delle donne e tanto altro. Proprio come è successo quando la questione ha interessato da vicino un membro della casa reale inglese.

Una terribile disgrazia

L’obiettivo di Meghan ed Harry, dopo la nascita del piccolo Archie, che nel 2022 ha compiuto tre anni, è stato quello di allargare la famiglia. La gioia è arrivata con la nascita, un anno fa, della loro secondogenita Lilibeth, che ha compiuto il suo primo anno di vita a giugno.

Non tutti ricorderanno che nel 2020 la duchessa del Sussex Meghan dovette fronteggiare un momento molto doloroso della sua vita: un vero e proprio lutto.

Lei stessa ha rivelato di aver avuto un aborto spontaneo. La notizia è stata pubblicata attraverso un articolo diffuso su New York Times diffuso e scritto dalla stessa Meghan. L’articolo era stato scritto con molta onestà e voleva essere un’esortazione ad aiutare tutte le donne che ci sono passate.

Dal canto suo, la casa reale inglese ha scelto di non rilasciare alcuna dichiarazione, in particolare della Regina, circa una questione tanto personale, come è stata definita.

Di tutt’altro parere la cognata Kate Middleton da quell’anno si interessa alla National Baby Loss Awareness Week mettendoci la faccia. Qualcuno ha fatto coincidere questo impegno sociale di Kate come una voglia di sentirsi vicina alla cognata.

Oggi, nello Stato in cui Meghan ha deciso di vivere insieme alla sua famiglia l’aborto è un diritto che è stato negato. Per questo motivo, l’ex attrice non ha tardato a scendere in campo dicendo che le energie di turbamento e sconforto dovrebbero essere incanalate in qualcosa di diverso tipo l’attivismo e tutto ciò che possa davvero fare la differenza.