“Diseredato”, terremoto in famiglia reale: Re Carlo III gli strappa il titolo

Caos nella casa reale, il Re Carlo su tutte le furie. Il monarca ha deciso di togliergli il titolo per sempre. Ecco chi verrà fatto fuori dalla Royal Family.

Re Carlo III furioso

Il Re Carlo III da pochissime settimane è sul trono d’Inghilterra e sta già facendo parlare tutto il mondo. A destare scalpore, il suo atteggiamento, un comportamento inaspettato che probabilmente non sarebbe stato approvato dalla Regina Elisabetta.

L’8 settembre 2022 sua madre, Queen Elizabeth II ha lasciato la vita terrena in maniera inaspettata. A 96 anni, dopo 70 anni di regno si è spenta in Scozia, lasciando una responsabilità enorme sulle spalle di Carlo e di conseguenza anche della nuova Regina consorte, Camilla e degli attuali principe e principessa del Galles, William e Kate.

A proposito della Royal Family, proprio un componente tra i più amati della casa reale inglese si ritrova oggi a dover affrontare una situazione senza precedenti. Il Re ha deciso di diseredarlo, il titolo gli verrà strappato, proprio lui non farà più parte del casato dei Windsor.

Chi è il reale ai ferri corti con il Re

Lui rischia di perdere tutto, anche il titolo di principe che fino ad ora lo ha contraddistinto: stiamo parlando di Harry. Pare proprio che sia intenzione del Re Carlo III sistemare la successione ereditaria e perché non partire proprio dal secondogenito che sembra non sia suo figlio?

Il marito di Camilla Parker avrebbe chiesto al consorte di Meghan Markle di sottoporsi a un test del DNA per confermare che effettivamente, il principe dai rossi capelli, sia suo figlio.

I rapporti tra Carlo e Harry sono sempre più freddi. Anche in occasione dei funerali della Regina Elisabetta, tutto il mondo lo ha potuto costatare: nessuna vicinanza tra padre e figlio e nessun gesto di conforto o di affetto in pubblico, tra i due ormai solo lacrime e silenzi.

Per non parlare poi di Meghan Markle che sembra non essere per nulla gradita a corte. Il Re Carlo non la considera una componente importante della Royal Family. Perché però ha deciso che Harry deve sottoporsi al test del DNA? Tutto parte da una lettera che è sbucata fuori all’improvviso, dopo anni e scritta da Lady Diana.

Nella missiva, la Spencer confessava a James Hewitt, un ufficiale di corte e poi sua guardia del corpo e amante, che il principe Harry era suo figlio. In realtà, la somiglianza tra Harry e James è impressionante, i due sembrano due gocce d’acqua. Davvero paiono essere padre e figlio.

Carlo pure sembra essersi convinto di questa verità e pertanto vuole che la sua paternità debba essere confermata con un test del DNA. Se dovesse realmente risultare che il principe Harry non è suo figlio, cambierebbe tutto per il rampollo inglese.

Harry verrebbe diseredato e il suo titolo sottrattogli così, dopo tanti anni. Accetterà il principino di sottoporsi al test del DNA oppure ignorerà le richieste del nuovo sovrano? Nel frattempo è attesissimo il libro bomba da lui scritto che promette di svelare i segreti e i misteri della casa reale inglese.