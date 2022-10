Ennessimo prodotto ritirato dai supermercati per rischio listeria: una nota marca di uso comune. Attenzione, non deve essere consumato.

L’allarme Listeria ha portato ad un altro prodotto ritirato dai supermercati, molto noto e che piace a tutti quanti. Il Ministero della Salute ha confermato all’azienda produttrice di poter procedere in questo modo al fine di poter preservare la salute di tutti i consumatori.

Vediamo insieme qual è questo prodotto che non deve essere consumato, con l’attenzione di riportarlo al supermercato nel caso fosse dentro il vostro frigorifero.

Nuovo allarme listeria: quali sono le raccomandazioni?

A seguito dello scoppio della pandemia da Covid, siamo oramai abituati a fare una certa attenzione in merito a virus e batteri. Ma oggi si è orientati verso quelli che si diffondono per via area, mentre bisogna anche valutare tutti gli altri che si possono incontrare all’interno degli alimenti.

Il Ministero della Salute e le aziende produttrici fanno attenzione a tutto quello che potrebbe essere dannoso per la salute degli individui, con controlli ripetitivi anche grazie a segnalazioni di varia natura.

Le contaminazioni batteriche possono dunque manifestarsi dopo aver consumato un cibo, oppure con una conservazione di alimenti non corretta e poi quando ci sono dei lunghi trasporti che non hanno seguito le normative vigenti.

Quando si parla di infezione da listeria, questa ha una diffusione che riguarda l’apparato gastrointestinali con fastidi di varia natura. Ovviamente, Ministero della Salute e aziende preposte sono chiamate ad anticipare una possibile contaminazione con il ritiro dei prodotti in questione.

Qual è il prodotto ritirato dai supermercati? Lotto e scadenza

Ennesimo prodotto ritirato dagli scaffali dei supermercati per allarme listeria che riguarda la stessa azienda produttrice, come avevamo già anticipato in questo nostro articolo.

I Wurstel contaminati sono prodotti dall’Azienda Agricola Tre Valli, che ha diffuso un comunicato in merito al ritiro di alcune marche molto note con lotti e scadenze. Il prodotto si presenta sotto un altro marchio, per questo motivo è bene fare molta attenzione.

Non si parla solo di Wurstel Wudy Aia, ma anche di un’altra marca che in queste ore è stata ritirata dai supermercati. Stiamo parlando del wurstel di suino Golosino Negroni che non si trova più nell’espositore dedicato.

Le confezioni sono da 100 grammi con scadenza al 14/11/2022 (e anche 20/09/2022 ma oramai scaduti e comunque non più consumabili). Tutti i prodotti ritirati dell’Azienda Agricola Tre Valli possiedono il marchio identificativo IT 04 M CE che è utile per riconoscere la confezione e riportarla immediatamente al punto vendita, evitando in ogni caso il consumo.

L’azienda Tre Valli ha inoltre invitato i consumatori, in generale, a non consumare mai i wurstel crudi ma cotti a 70° per sei minuti. La conservazione deve avvenire in frigo ad una temperatura mai superiore ai 4°C.

In caso di dubbi su questo prodotto e l’allarme diramato, c’è un numero verde dedicato dell’Azienda Tre Valli ovvero 800 905232.