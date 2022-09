Disastro Lazio, il Midtjylland vince 5-1!

Crolla in Europa League la Lazio di Maurizio Sarri, i biancocelesti subiscono una clamorosa sconfitta sul campo del Midtjylland vanificando tutto il buon lavoro fatto all’esordio contro il Feyenoord, un 5-1 senza appello che dovrà far riflettere tutto l’ambiente intorno al club capitolino



Sconfitta clamorosa per la Lazio di Maurizio Sarri che esce con le ossa rotte dalla MCH Arena di Herning, il Midtjylland dilaga tra le mura amiche e rifila addirittura 5 gol ai capitolini che non riescono mai ad entrare in partita.

Di Milinkovic-Savic, subentrato nella ripresa, il gol della bandiera per la Lazio che dovrà ritrovare equilibrio e gioco dopo questa pesante sconfitta.

Brutto passo indietro dei capitolini che ancora una volta vanno completamente in tilt alle prime difficoltà, i problemi di discontinuità continuano in una squadra che fatica ad esprimere con costanza le proprie qualità.

Non paga l’ampio turnover di Maurizio Sarri, la sua Lazio crolla e perde meritatamente contro un Midtjylland che nei 90 minuti si è dimostrato nettamente superiore ai biancocelesti.



La Lazio crolla contro il Midtjylland

Parità assoluta nel Gruppo F dell’Europa League, tutte le squadre sono ferme a 3 punti in classifica per una qualificazione più aperta che mai.

Ora per i biancocelesti sarà fondamentale il doppio confronto contro lo Sturm Graz per cercare di conquistare sei punti e staccare il pass per i sedicesimi di finale del torneo.

La Lazio manca completamente di collegamenti finendo per rimanere intrappolata nel pressing dei padroni di casa che, come prevedibile, iniziano subito con il piglio giusto la gara mettendo agonismo e fisicità a centrocampo.

Inevitabili ma sicuramente dovute le scuse dei giocatori biancocelesti che al termine della partita sono andati sotto al settore ospiti per ricevere l’abbraccio dei tanti tifosi giunti fin da Roma per sostenere la propria squadra.

Ora Maurizio Sarri dovrà essere bravo a ricompattare l’ambiente e ritrovare quelle sicurezze che nelle ultime settimane avevano fatto sognare i supporters biancocelesti.

Contro la Cremonese i capitolini sono chiamati a vincere per rispondere alla brutta sconfitta di ieri e riprendere il cammino in campionato approfittando anche dei big match in programma tra Roma e Atalanta e Milan e Napoli.

Questa Lazio al momento non può rinunciare a Sergej Milinkovic-Savic, il serbo è stato tenuto a riposo e pochi minuti dopo il suo ingresso ha trovato il gol della bandiera, contro i lombardi Sarri ripartirà dal “Sergente” per cercare di dare una scossa a tutto l’ambiente.