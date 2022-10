Bonus 150€ in busta paga, quando arriva e per chi: tutte le informazioni

By

Sono in arrivo novità sul fronte del bonus 150 euro in busta paga: ecco quando arriva e per chi.

A fornire utili informazioni è l’INPS, che in una Circolare ha fornito interessanti istruzioni su quanto previsto dal Decreto-legge 23 settembre 2022, n. 14. Tutti i lavoratori dipendenti ad esclusione di quelli domestici riceveranno una busta paga più sostanziosa per il mese di novembre. La retribuzione deve essere di importo inferiore ai mille 538 euro lordi.

Il bonus di 150 euro sarà erogato automaticamente dal datore di lavoro. Attraverso la denuncia UniEmens avviene la compensazione del credito maturato per effetto dell’erogazione del bonus pari a 150 euro.

Bonus 150 euro: a chi spetta l’erogazione in busta paga?

Il bonus 150 euro in busta paga spetta a tutti lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato. L’indennità una tantum viene erogata automaticamente in busta paga dal datore di lavoro. Anche i lavoratori somministrati hanno diritto a percepire l’indennità una tantum pari a 150 euro. Nei casi in cui il soggetto sia interessato dalla contribuzione figurativa integrale dell’INPS, il bonus di 150 euro spetta ugualmente.

Ciò implica che se un lavoratore dipendente è in cassa integrazione ha diritto a percepire il bonus pari a 150 euro. Il requisito necessario per avere diritto a questa indennità una tantum è quello di rispettare il limite pari a 1000 cinquecento 38 euro. Anche chi percepisce il congedo parentale spetta il diritto di vedersi erogato il bonus per contrastare il caro bollette.

Bonus 150 euro: è riconosciuto automaticamente?

Il bonus pari a 150 euro è riconosciuto automaticamente in busta paga da parte del datore di lavoro. L’indennità non può essere riconosciuta nel caso in cui la retribuzione risulti pari a zero a causa della sospensione del rapporto lavorativo. Questo bonus di 150 euro spetta una tantum a tutti i lavoratori dipendenti una sola volta. Anche nel caso di contratto di lavoro a tempo parziale spetterà l’indennità pari a 150 euro.

Bonus 150 euro: quando arriva?

Il bonus una tantum di 150 euro spetta a tutti i lavoratori dipendenti che percepiranno la busta paga del mese di novembre. Pertanto, oltre allo stipendio sarà erogato anche l’indennità una tantum pari a 100 cinquanta euro.

Anche i disoccupati avranno diritto a percepire il bonus pari a 150 euro? Il bonus pari a 150 euro spetta anche ai disoccupati ed ai percettori dell’indennità Naspi e Discoll.

Bonus 150 euro: anche i dottorandi e gli assegni di ricerca?

Il bonus 150 euro spetta anche ai dottorandi ed agli assegni di ricerca. È necessario che gli stessi non debbano essere iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria ed è necessario che il reddito sia inferiore ai ventimila euro. In ogni caso è bene chiedere sempre consiglio agli esperti del settore o farsi aiutare, così che il tutto avvenga agevolmente.