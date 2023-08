Dimentica la porta di casa aperta, apre la telecamera di sicurezza e si spaventa

Quando apre la telecamera di sicurezza si spaventa, ma prima aveva dimenticato la porta di casa aperta. Scopriamo cosa è accaduto!

La vicenda vissuta da una donna che ha dimenticato di chiudere la porta di casa ha dell’incredibile. Quando ha guardato nelle telecamere di sicurezza ha scoperto qualcosa che l’ha lasciata senza parole. L’episodio è accaduto negli Stati Uniti, scopriamo cosa è successo nel dettaglio!

Dimenticare di chiudere la porta di casa è un fatto del tutto normale e accade più spesso di quanto possiamo immaginare. Per evitare che possano accadere cose strane in tanti hanno fatto ricorso alle telecamere, così da individuare chi compie delle malefatte.

Grazie alle telecamere di sicurezza installate all’interno e all’esterno delle abitazioni è possibile sapere cosa succede quando qualcuno lascia la porta aperta per dimenticanza e acciuffare eventuali ladri. Come è noto, però, i ladri sanno come aggirare le telecamere, ma ne esiste un tipo altamente tecnologico e di piccole dimensioni che risultano invisibili.

In questo modo i ladri non si accorgono che sono installate e vengono colti sul fatto. Da diversi anni vengono utilizzate queste telecamere negli Stati Uniti e grazie ad esse è possibile vedere chi entra ed esce dalle case, soprattutto quando la porta d’ingresso viene lasciata aperta. Ma vediamo cosa è accaduto ad una donna che ha visto nelle telecamere un gesto inatteso compiuto da un passante!

Cosa è successo ad una donna americana quando apre la porta di casa?

La vicenda accaduta ad una donna americana di nome Ashley lascia senza parole. La donna ha dimenticato aperta la porta della sua casa, anzi l’ha lasciata addirittura spalancata. La donna ha raccontato di aver passato un brutto periodo, era molto nervosa e stressata e quando è andata a letto non ha chiuso la porta.

Era talmente confusa che non sapeva di aver lasciato la porta d’ingresso tutta aperta. Qualcuno pensa che siano entrati dei ladri, ma in questa occasione non è stato così! Infatti, quando il mattino dopo ha guardato le registrazioni delle telecamere di sicurezza che aveva fatto mettere in precedenza sulla porta, ha visto che si era avvicinato un uomo, aveva chiuso la porta e poi le ha detto qualcosa parlando ad microfono.

L’uomo le ha detto che stava chiudendo la porta visto che lei se ne era dimenticata e le ha anche dato la buonanotte! Un gesto carino, che Ashley ha molto apprezzato, e avrebbe voluto ringraziare quell’uomo di persona.

Il video è diventato virale su TikTok e ha perfino avuto 7 milioni di visualizzazioni. E’ chiaro che il racconto della ragazza è piaciuto agli utenti del social che hanno ammesso come a volte si trovino persone gentili come quel signore. Ashley ha definito l’uomo un buon samaritano e ha scritto sul social che avrebbe voluto incontrarlo.

Tuttavia, nonostante l’appello, non si è fatto vivo nessuno, ma Ashley ha anche messo un foglio all’esterno della sua casa per invitare il giovane e lasciare il numero e a contattarla. Quando hanno visto il video moltissime persone si sono domandate cosa è successo a quel giovane che ha compiuto un bellissimo gesto nei confronti di Ashley.

Alcuni hanno anche chiesto alla donna se ci fossero novità sulla vicenda, ma lei ha risposto che se ci fossero le avrebbe già pubblicate. Anche lei è ansiosa di conoscere questa persona, ma nessuno ha colto l’appello, quindi non sa cosa fare. La donna ha anche lanciato un messaggio per vedere se qualcuno lo conosce e magari può dirle chi è, in modo da rintracciarlo.

Dunque, se qualcuno sa qualcosa, lo faccia sapere a questa donna che non vede l’ora di ringraziare quest’uomo, gentile e caritatevole, che le ha chiuso la porta ed evitato molti guai! Persone così oggi sono introvabili, ma sono quelle per cui vale la pena lottare!