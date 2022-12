Dicembre, periodo tremendo per questi segni: resteranno senza 1 soldo in tasca

Dicembre, grazie alle festività del periodo natalizio, è da sempre un mese ricco di gioia e allegria. Secondo l’astrologia, però, nella settimana che va dal 5 all’11 del mese corrente, alcuni segni zodiacali si troveranno ad affrontare una serie di difficoltà.

Come ogni anno, il mese di dicembre è arrivato, e con esso anche il tanto atteso clima natalizio. La corsa ai regali e ai preparativi per le feste sono oramai iniziati, e non c’è niente di più bello che trascorrere questi giorni speciali con le persone che più amiamo.

Giorni di festa a parte, a dicembre la vita scorre regolarmente, e le nostre attività, compresa quella lavorativa, continuano a scandire le nostre giornate. Neanche i problemi, purtroppo, conoscono il significato del termine “vacanza”, e secondo l’astrologia, per alcuni segni dello zodiaco, i primi giorni di dicembre saranno scanditi da una serie di potenziali difficoltà.

Il transito di Venere e Mercurio in Capricorno nella settimana dal 5 all’11 dicembre potrebbe rivelarsi molto difficile da superare, in particolar modo per tre specifici segni. Dal punto di vista lavorativo, sentimentale ed economico, infatti, la presenza dei due pianeti precedentemente citati non costituirà di certo un punto a loro favore. Ecco, a tal proposito, tutto quello che c’è da sapere.

Dicembre sfortunato per questi segni zodiacali

Coloro i quali credono nel potere dell’astrologia, sono convinti che pianeti e costellazioni abbiano un ruolo fondamentale nel decorso della vita.

Tenere sotto controllo l’oroscopo, dunque, in questi casi può aiutare a non farsi cogliere impreparati da eventuali flussi di energia negativa. E a proposito di negatività, nella settimana dal 5 all’11 dicembre Venere e Mercurio saranno in Capricorno, e ciò vuol dire che, per alcuni segni, si prospettano giorni più difficili del previsto. Uno di essi è il segno dell’Ariete.

Coloro i quali sono nati sotto il primo segno dello zodiaco, nel corso di questa settimana verranno travolti da una serie di difficoltà. Le tensioni inerenti al lavoro saranno la causa scatenante dei problemi, i quali potrebbero riflettersi sia sull’aspetto economico sia su quello sentimentale. Particolare attenzione nei riguardi del fine settimana, durante il quale la presenza di Venere e Mercurio potrebbe rivelarsi particolarmente ingombrante. Un altro segno preso di mira dalla sfortuna sarà, senza dubbio, quello della Bilancia.

Nonostante sia il segno più equilibrato dello zodiaco, anche la Bilancia, questa settimana, si andrà a scontrare con il transito di Venere e Mercurio. Per tale segno, infatti, si prospettano delle difficoltà a livello comunicativo, sia sul lavoro sia con la propria famiglia. Le stelle consigliano di non fare alcun investimento o acquisto azzardato: le finanze non sono favorevoli e i segni sono in opposizione. Per la Bilancia sarà un mese di magra e di economia serrata.

Pensare di potercela fare da soli non sempre conduce a risvolti positivi, motivo per il quale tirare fuori ciò che si ha dentro potrebbe essere la chiave di risoluzione per uscire da questo brutto periodo.

Energia negativa e soldi in meno per questo segno

Per chiudere il cerchio dei segni colpiti dal flusso di energia negativa causata dal passaggio di Venere e Mercurio in Capricorno manca solo un segno, ovvero, lo Scorpione.

Specialmente nei primi giorni della settimana, i nati sotto il segno Scorpione dovranno fare particolare attenzione ai modi con i quali espongono le loro opinioni. La concitazione, infatti, porterebbe solo a un peggioramento della situazione. Per quanto riguarda le finanze, il segno più astuto dello zodiaco dovrà fare i conti con poco denaro. Anche per lo Scorpione è bene non buttarsi in investimenti particolari, non fare acquisti e non fare progetti che possano riguardare uscite di denaro.

Fortunatamente, la scia di negatività illustra poc’anzi durerà solamente sette giorni, ossia dal 5 all’11 dicembre. Dopodiché, potremo tutti guardare con serenità al periodo festivo che ci aspetta e con qualche soldino in più in tasca.