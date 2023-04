Di nuovo sotto la pioggia, precipitano le temperature: dove tornerà il maltempo

Pioggia e temperature basse in queste Regioni. Tornerà il maltempo a colpire la maggior parte dell’Italia: quando e dove?

Tutto stravolto in Italia, con le temperature che non hanno alcuna intenzione di alzarsi e rendere gradevole le giornate. La primavera quest’anno sta facendo qualche scherzo, infatti sembra che non ci sia la minima intenzione di voler far uscire il sole e avere finalmente delle giornate da passare in serenità. Sembra proprio che il maltempo stia per arrivare nuovamente sulla penisola, soprattutto in queste Regioni. Gli esperti evidenziano che in alcune zone in particolare non ci sarà tregua per i primi giorni del mese di maggio.

Tornerà il maltempo in Italia: le Regioni colpite

Fino a fine Aprile è prevista la primavera, poi subito dopo ci sarà un cambiamento completo delle temperature e del tempo. In queste ultimissime ore del mese si potranno avere temperature gradevoli in rialzo, mantenendo la media stagionale. Le condizioni del meteo saranno stabili grazie all’anticiclone africano, che si espanderà successivamente sulla Penisola Iberica per poi raggiungere il Mediterraneo. Da inizio Maggio le condizioni saranno completamente avverse e differenti, infatti dall’Oceano Atlantico è previsto l’arrivo del maltempo, da Nord Italia per poi raggiungere il Centro e il Sud.

Come evidenziano gli esperti, l’alta pressione dall’Africa avrà un cedimento e dovrà lasciare spazio a quelle che sono le forti corrente atlantiche. Il tutto è causato dal vortice ciclonico che arriva direttamente dal Nord Europa, partendo direttamente dalle regioni del Settentrione.

Pioggia e freddo: quando arriva la primavera?

Andando nello specifico, nelle ultime ore di Aprile si avrà un Nord coperto da nuvolosità diffusa molto compatta sul versante alpino. Non ci saranno precipitazioni e le temperature saranno man mano in aumento. Il Centro e il Sud avranno invece una condizione generale di bel tempo, con cielo poco nuvoloso e temperature massime alte. Anche nelle Regioni come Sicilia e Sardegna ci sarà prevalentemente bel tempo, poco nuvoloso e con un sole caldissimo che abbraccerà il territorio. Le temperature subiranno delle variazioni, quasi sull’estivo.

La situazione degenera completamente a maggio, con nuvolosità in aumento e pioggia in tutte le Regioni. Le temperature si abbasseranno con temporali fortissimi in alcune Regioni del Centro e della Sardegna. Un tempo particolare che lascerà spazio alle schiarite, per poi ritornare sui suoi passi tra temporali e temperature alternate.

Continuerà il maltempo nella prima settimana di maggio, con precipitazioni intense e temporali nelle Regioni del Nord. Raggiungedo secondariamente le Regioni del Centro e poi del Sud – Isole comprese. Insomma, un inizio maggio caratterizzato da un cambio radicale del tempo. La primavera tarderà a farsi vedere, ma è comunque in arrivo per metà maggio o fine del mese. Il maltempo è alle porte e questi sono gli ultimi momenti di sole e caldo.