“Di nuovo genitori”, l’indiscrezione trapela da Windsor: chi sarebbe in attesa

La famiglia Windsor si allarga? Trapela l’indiscrezione che fa rimanere tutti a bocca aperta: loro di nuovo genitori. Ecco chi sarebbe per l’ennesima volta in dolce attesa.

Loro presto genitori? L’indiscrezione che trapela da Windsor fa sussultare tutti dalla gioia. La bella reale attenderebbe la cicogna. Ecco chi potrebbe fare a breve il lieto annuncio.

Arriva la cicogna a corte: l’indiscrezione corre più veloce della luce

Sono queste settimane turbolente per i membri della Royal Family da sempre al centro dell’attenzione. Oggi però, i riflettori dei giornali internazionali e nazionali sono concentrati in particolare su una amatissima coppia che presto, secondo talune indiscrezioni, potrebbe fare un lieto annuncio.

Sembra infatti che la bella reale sia pronta a diventare ancora una volta mamma. La famiglia dei Windsor si allarga? Questa scoppiettante news arriverebbe in un momento particolare della vita di Charles III.

Il nuovo sovrano, che a maggio 2023 verrà proclamato ufficialmente reggente del Regno Unito, si ritrova ora ad affrontare tanti grattacapo per via anche di alcuni componenti della casa reale.

È solo di qualche ora fa la notizia che ha lasciato tutti di sasso: il marito di Camilla Parker ha cacciato di casa il fratello, il duca di York Andrea, privando lo stesso di un assegno di mantenimento pari a 280 mila sterline circa che gli veniva corrisposto in quanto membro senior della casa reale.

Tuttavia, in questo clima di agitazione e cambiamenti, la notizia di una gravidanza inattesa potrebbe solo alleggerire una situazione già di per se pesante. Chi è la coppia reale che potrebbe presto fare l’annuncio inaspettato? Loro.

La famiglia Windsor si allarga? Lei pronta a diventare mamma

Potrebbe presto arrivare l’annuncio di una nuova gravidanza a casa Windsor. Secondo alcune indiscrezioni, lei attenderebbe già da qualche settimana la cicogna. A chi ci riferiamo? A Meghan Markle!

La ex star di Suits, che oramai da oltre 3 anni vive col marito Harry nella nazione a stelle e strisce, avrebbe nel suo grembo il suo terzo bebè! Per il momento, non abbiamo conferme da parte dei diretti interessati né alcun comunicato ufficiale è arrivato, ma chi conosce la coppia, sa che i due coniugi potrebbero sorprendere tutti da un momento all’altro.

La notizia ormai corre veloce. A parlarne è il mondo e nel continente americano, già da settimane non si chiacchiera d’altro. Anche il settimanale Star sarebbe più che sicuro che la duchessa del Sussex presto diventerà ancora mamma.

Una fonte ha confidato al magazine che Meghan avrebbe avuto conferma della gravidanza facendo un test nella sua villa a Montecito, raccontando eccitata ad alcuni amici, che presto Archie e Lilibet avranno un nuovo compagno o una nuova compagna di giochi.

Harry e Meghan non hanno mai negato il desiderio di fare crescere la famiglia. Anche se in molti ricordano un dettaglio di non poco conto. Nel 2019, il principe dai capelli rossi aveva affermato che due era il numero perfetto di figli da avere, preoccupato anche per la popolazione sempre in aumento che non rappresenta un bene per il pianeta.

Meghan Markle sarebbe riuscita però a far cambiare idea al consorte. Lei che di figli ne vorrebbe anche cinque, come confessato da una persona vicina, avrebbe accolto con gioia questo nuovo dono della maternità.

Pare che sia intenzione della duchessa annunciare la bella notizia superato il primo trimestre. Sempre secondo fonti vicine alla famiglia dei Sussex, l’americana avrebbe confessato il desiderio di avere un altro maschietto anche per la gioia di Harry che adora divertirsi con il piccolo Archie a fare le classiche cose da maschietti.

Lilibet invece è tutta per mamma Meghan che da lei avrebbe ereditato non soltanto la bellezza ma anche il carattere forte e ribelle. Insomma, si smentiscono con queste indiscrezioni le voci di crisi che facevano temere il peggio per questa amatissima coppia di semi reali.

Fino a qualche mese fa, Harry e Meghan avevano monopolizzato l’attenzione mediatica per una questione alquanto spinosa, quella dei tradimenti e conseguente crisi coniugale. Lei, accusata di aver tradito Harry con la sua guardia del corpo, aveva fatto parlare tutto il mondo.

Oggi però, con queste news scoppiettanti, quelle chiacchiere possono considerarsi soltanto tali. Harry e Meghan sono felici più che mai e anche solo il pensiero di un terzo figlio è la conferma che tra di loro procede tutto a gonfie vele.